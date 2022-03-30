EKO İKLİM Zirvesi'nde fark yaratan iş örnekleri konuşuldu - Son Dakika

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"Fark Yaratanlar-İyi İş Örnekleri" oturumunun katılımcıları

Konuşmacılardan kesitler

ANKARA - Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı" kapsamında düzenlenen "Fark Yaratanlar-İyi İş Örnekleri" oturumu ATO Congresium'da yapıldı.

Oturumun moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Ankara Temsilcisi Maruf Buzcugil yaparken oturuma ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar, TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün ile Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay katıldı.