Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, PTT'nin 181. kuruluş yıldönümünü kutladı (1) - Son Dakika

Karaismailoğlu, PTT 181. yıl kuruluş yıldönümü kutlaması ve 'Sirkeci Büyük Postane Binası Dış Cephelerine Tuğra ve Aramaların Konumlandırılması' törenine katıldı.

Etkinlikteki konuşmasına PTT'nin kuruluş yıldönümünü kutlayarak başlayan Karaismailoğlu, posta, kargo ve bankacılık alanında, toplumsal sorumluluk bilinciyle kaliteli ve ekonomik hizmetler sunmayı amaç edinen PTT'nin, son dönemdeki yenilikleri ile göz doldurduğunu söyledi.

PTT'nin gücünü tarihten alan, kendini yenileyerek geleceğe emin adımlarla ilerleyen köklü ve kıymetli bir kuruluş olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle son iki yıldır ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde PTT'miz, tüm fertleri ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu her anda milletimizin yanında olmuş, gencinden yaşlısına hiçbir vatandaşımızdan desteğini esirgememiştir. Bugün, Osmanlı padişahlarından II. Abdulhamid Han ve V. Mehmet Reşat'a ait tuğraların, tekrar Sirkeci Büyük Postane'mizdeki yerlerine konulduğu bu anlamlı törende birlikteyiz.

Üç kıtada medeniyet kuran bir millet olarak, medeniyetin ölçütlerinden birisinin de bulunduğunuz yeri imar etmek olduğunu çok iyi biliyoruz. Tarihi varlıklara sahip çıkmak, onları yeniden ihya etmek ne kadar önemli ise, onları yapanların 'imza'larının da eserleri üzerinde yer alması, bu kıymetleri kültürümüze katan kişilerin gençlerimizce tanınması da o denli önemli."

Karaismailoğlu, Bakanlık olarak yaptıkları çalışmaların yanı sıra kendilerinden önce yapılan eserlere sahip çıkmayı, onları yapan ecdadın emek hakkı ve imzalarını yad etmeyi de çok iyi bildiklerine dikkati çekti.

Bakan Karaismailoğlu, "Tarihi Büyük Sirkeci Postanesi de, Silivri Mimar Sinan Köprüsü de, Tokat Hıdırlık Köprüsü de bu topraklardaki tapu senetlerimizdir. Yaptığımız bakım, onarım ve restorasyonlarla tarihimize sahip çıkıyoruz." dedi.

Sirkeci Büyük Postanesi'ndeki tuğralarının yeniden yerlerine konulmasının, maddi ve manevi mirasa, aslına uygun şekilde yaşatma gayretlerinin bir ifadesi olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, konuşmasında postanenin mimarı merhum Mehmet Vedat Tek'i de andı.

Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ecdadımızın bize bıraktığı mirası geleceğe taşıyabilmek, büyük ve güçlü Türkiye motivasyonuyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapabilmek, ülkemize gelen yabancı yatırımları artırabilmek için güçlü bir altyapının ne kadar önemli olduğunun her zaman farkında olduk. Ulaşım ve Lojistik Ana Planımız doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızda artan bir önem ve hassasiyetle yerli ve milli adımları desteklerken, ulaşımın her modunda olduğu gibi haberleşme alanında da yine yerli ve milli kabiliyet ve ürünlerin kullanımını her geçen gün artırıyoruz.

Tüm ulaşım modlarımızla birlikte haberleşme ve posta hizmetlerinde kullanıcı memnuniyetini önceliyoruz. Bir taraftan Bakanlık olarak kent içi ulaşımda yeni bir uygulama olan mikro hareketlilik araçlarının yasal altyapılarının oluşturulması ve yaygınlaştırılması için çaba harcıyoruz. Diğer taraftan, karbon emisyonunu azaltan daha pratik bir uygulama olan elektrikli araçlarımızı PTT hizmetinde de kullanıyoruz. Bu yılın Haziran ayında 100 adet e-scooterı İstanbul dağıtım merkezlerimizde kullanmaya başladık. Bu araçlarla üç ayda 450 bine yakın gönderiyi sahiplerine ulaştırdık."

"Hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyeti açısından Avrupa'nın en iyi ilk 5 ülkesi arasına girmek için gayret sarf ediyoruz"

PTT Kart hizmeti ile PTT bünyesindeki gerçek posta çeki hesap sahiplerinin, hesaplarındaki bakiyelerini banka ATM'lerinden nakit çekim işlemlerinde, yurt içi ve dışı alışverişlerinde nakit yerine kullanabileceklerini aktaran Karaismailoğlu, bu şekilde 6,7 milyon PttKart müşterisi bulunduğunu dile getirdi.

Karaismailoğlu, ayrıca, Türkiye Kart Projesi ile, ülke genelinde tüm ulaşım araçlarında kullanılabilecek bir ulusal e-ödeme kart sistemini geliştirdiklerine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Türkiyekart sistem yazılım çalışmaları, PTT ATM ve işyeri entegrasyonları ve altyapı kurulumlarını tamamladık. Sistemin hizmete alınması için tüm belediyelerimizle iş birliği halindeyiz. TürkiyeKart ile ülkemizin tamamında ulaşım sisteminin tam entegrasyon halinde hizmet vermesi sağlanmış olacak. PTT'nin bu denli yenilikçi çalışmalarının ötesinde, posta sektöründe sunulan hizmetlerin dijital ortamda yürütülecek şekilde geliştirilmesi, posta ve kargoda dijital imzanın hukuki zemininin oluşturulması, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması, yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek Ulusal Elektronik Posta Sistemi'nin kurulmasını hedefliyoruz.

Aynı zamanda, posta hizmetlerinde yenilikçi teknolojiler kullanarak, hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyeti açısından Avrupa'nın en iyi ilk 5 ülkesi arasına girmek için gayret sarf ediyoruz. Tüm bu gayret ve hizmet hamlelerimize gıpta edenlerin yanında, çekemeyen, engellemek isteyen, karşı duranlar da elbet olacaktır. Ancak biz bu şehre, bu ülkeye ve bu insanlara sevdalıyız. PTT'nin 181. kuruluş yıldönümünü yürekten kutluyorum."

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından Sirkeci Büyük Postane Binası Dış Cephelerine Tuğra ve Aramaların Konumlandırılması' törenine katıldı.

PTT çalışanları ile aile fotoğrafı çektiren Karaismailoğlu, Sirkeci esnafını da ziyaret etti.