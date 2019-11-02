Elazığ Belediyespor: 1-0

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ömer Kocabey (xx), Mehmet Ali Vardar (xx), Kağan Yıldızlar (xx)

KARŞIYAKA: Mehmet (xxx) - Fatih (xx) (Dk. 31 Cihan xx), Cenk (xxxx), Metin (xxx), Anıl (xx), Harun (x), Mustafa Aşan (xx), Mustafa Değirmenci (x) (Dk. 72 Namık Barış xx), Doğukan (xx), Görkem (x) (Dk. 57 Arif xx), Hakan (x)

ELAZIĞ BELEDİYESPOR: Ogün (x) - Can (xxx) (Dk. 88 Mazlum), Burak Keskin (xx), Serhan (x), Arif (xxx) (Dk. 90 Enver Abdullah), Hayrettin (x), Emre (xx) (Dk. 81 Cenk x), Ferhat (xx), Tuncay (xx), Metehan Anda (xx), Burak Kavlak (x)

GOL: Dk. 90+5 Cenk Özbey (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Anıl, Cihan, Metin (Karşıyaka), Can, Tuncay, Emre (Elazığ Bld)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off barajını yakalamaya çalışan Karşıyaka, Ağrı 1970 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>beraberliğinden sonra evinde düşme hattındaki Elazığ Belediyespor'u uzatmada tek golle geçti.

Karşılaşmada İzmir ekibine galibiyeti getiren golü 90+5'inci dakikada serbest vuruştan Cenk kaydetti.

Taraftarı önünde üst üste dördüncü galibiyetini alan Karşıyaka, bu sonuçla 15 puana ulaşıp çıkışını sürdürdü. Elazığ ekibi ise 7 puanda kaldı. Cenk'in golünün ardından büyük sevinç yaşayan Karşıyakalı futbolcular, mutluluklarını taraftarlarıyla paylaştı.

12'nci dakikada gelişen Karşıyaka atağında Görkem'in soldan ortasını Fatih kafayla indirdi, Doğukan'ın ceza sahasında gelişine volesi defanstan döndü.

25'inci dakikada ev sahibinde Görkem'in çıkardığı topa Harun'un şutu defanstan sekti.

44'üncü dakikada Doğukan'ın yaklaşık 25 metre mesafeden direkt kaleye gönderdiği serbest vuruşta top üstten auta çıktı.

İlk yarı golsüz bitti.

59'uncu dakikada konuk ekipten Arif ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top Mehmet'te kaldı.

62'nci dakikada Karşıyaka'da Doğukan'ın kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Hakan'ın kafa vuruşu auta çıktı.

67'nci dakikada Elazığ'dan Metehan Andaç'ın sol kanattan kullandığı korner direkten döndü.

90+5'inci dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Karşıyakalı Cenk, müthiş bir vuruşla topu çataldan ağlarla buluşturup takımına galibiyeti getirdi: 1-0.

Karşılaşma 1-0 Karşıyaka'nın üstünlüğüyle sona erdi.

KARŞIYAKA'DA KALEDE SÜRPRİZ TERCİH

Ligde oynadığı son 4 maça aynı 11'le çıkan Karşıyaka'da Elazığ Bld karşısında kalede Mehmet sürprizi yaşandı. Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon başından bu yana ligde sürekli ilk 11'de forma giyen Erdoğan, ilk kez yedek kalırken kaleyi Mehmet korudu. Daha önce 2017-18 sezonunda 2'nci Lig'de 2 maçta forma giyen 21 yaşındaki file bekçisi, 3'üncü Lig'de ilk kez eldivenleri eline geçirdi. Kaf-Kaf'ta kasığında kısmi kanama olan Özgür de 18'e giremedi. Yeşil-kırmızılılarda ilk yarıda rakibinin krampon darbesi sonrası belinden sakatlanan Fatih de 31'inci dakikada yerini Cihan'a bırakmak zorunda kaldı.

- İzmir