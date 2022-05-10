Elazığ'da 3 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'ın Keban ilçesinde 3 bin 500 litre kaçak şarap ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette arama yaptı.

Malatya'dan geldiği öğrenilen kamyonette yapılan aramada, 3 bin 500 litre kaçak şarap ile 2 bin 500 boş şarap şişesi ele geçirildi.

Ele geçirilen şarap, savcılık talimatıyla analiz yapılmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Sürücü, gözaltına alındı.