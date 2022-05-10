Elazığ'da 3 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da 3 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi

10.05.2022 12:14
Elazığ'da 3 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi

Elazığ'ın Keban ilçesinde 3 bin 500 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde 3 bin 500 litre kaçak şarap ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette arama yaptı.

Malatya'dan geldiği öğrenilen kamyonette yapılan aramada, 3 bin 500 litre kaçak şarap ile 2 bin 500 boş şarap şişesi ele geçirildi.

Ele geçirilen şarap, savcılık talimatıyla analiz yapılmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Sürücü, gözaltına alındı.

Elazığ'da 3 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi
Elazığ'da 3 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi
Elazığ'da 3 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi
Elazığ'da 3 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi
Elazığ'da 3 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi
Elazığ'da 3 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi
Elazığ'da 3 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi
Elazığ'da 3 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da 3 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da 3 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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