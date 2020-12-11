Elazığ'da cuma namazı sonrası yağmur için dua edildi - Son Dakika

Elazığ'da cuma namazı sonrası yağmur için dua edildi
11.12.2020 14:55
ELAZIĞ'da, kılınan cuma namazının ardından cemaat, kuraklık tehlikesine karşı yağmur yağması için dua etti.
ELAZIĞ'da, kılınan cuma namazının ardından cemaat, kuraklık tehlikesine karşı yağmur yağması için dua etti.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 81 ilde bugün cuma namazının ardından kuraklık tehlikesine karşı yağmur için dua okutuldu. Elazığ Valisi Erkaya Yırık, İl Müftüsü Selami Aydın ve çok sayıda vatandaş katılımıyla Saray Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından cemaat hep bir ağızdan dua etti. İl Müftüsü Selami Aydın, Elazığ'da da kuraklık tehlikesinin yaşandığına dikkat çekerek, "Uzun zamandan beri yağmur yağmıyor, topraklarımız kurudu, ağaçlarımız sarardı. Gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Bilhassa Elazığ'ımızın buna daha fazla ihtiyacı var" dedi.
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