Elazığ\'da Doğal Gazdan Zehirlenme Şüphesi

Elazığ'da doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çaydaçıra Mahallesi Selahattin Eyyübi Sokak'taki bir apartmanda yaşayanlar, baş dönmesi ve bulantı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evde yaşayan 6 kişi, sağlık ekiplerince doğal gazdan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Binada, doğal gaz firması ekiplerince inceleme yapıldı.
