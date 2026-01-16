Elazığ'da Hastanedeki Çocuklara Karne Hediyesi - Son Dakika
Elazığ'da Hastanedeki Çocuklara Karne Hediyesi

Elazığ\'da Hastanedeki Çocuklara Karne Hediyesi
16.01.2026 15:50
Fırat Üniversitesi Hastanesi, tedavi gören çocuklara sürpriz karne hediyeleri vererek moral oldu.

Elazığ'da çeşitli hastalıklardan hastanede yatmak zorunda kalan ve bundan dolayı karne heyecanı yaşayamayan çocuk Fırat Üniversitesi Hastanesinde karnelerini aldı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi, çeşitli hastalıklar nedeniyle tedavi süreci devam eden ve bu nedenle karne heyecanını hastane ortamında yaşamak zorunda kalan okul çağındaki çocukları unutmadı. Eğitim hayatlarına ara vermek zorunda kalan minik hastalar için hastane yönetimi tarafından karne hediyesi sürprizi hazırlandı. Başhekimlik koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, servislerde yatan çocuklara karne hediyeleri takdim edilerek hem moral verildi hem de karne sevincine ortak olundu. Tedavi sürecinin zorluğuna rağmen çocukların yüzlerinde oluşan tebessüm, duygu dolu anlara sahne oldu.

Çocukların karne heyecanına ortak olan Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Artaş, "Çocukların sadece fiziksel sağlıklarının değil, ruhsal ve sosyal iyilik halleri de büyük önem taşıyor. Hastanede tedavi gören çocuklarımızın eğitimlerinden ve sosyal hayatlarından kopmamalarını çok önemsiyoruz. Karne döneminde arkadaşlarından ve okullarından uzak kalan evlatlarımızın yanında olmak, onların yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek bizim için çok kıymetli. Fırat Üniversitesi Hastanesi olarak şifa dağıtırken, aynı zamanda umut ve moral vermeye de devam edeceğiz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

15:50
