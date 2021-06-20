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Elazığ'da Kız Kardeşim projesine start verildi, ürünler Türkiye ve dünya pazarında yer alacak - Son Dakika

Elazığ'da Kız Kardeşim projesine start verildi, ürünler Türkiye ve dünya pazarında yer alacak

20.06.2021 00:57
Elazığ'da Kız Kardeşim projesine start verildi, ürünler Türkiye ve dünya pazarında yer alacak, System.String[]

Ülke genelinde ilk aşamada 10 ilde uygulamasına karar verilen 4'üncü il olarak Elazığ'da eğitimlerine başlanan "Kız Kardeşim" Projesi kapsamında bilgi veren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, kadınların ürettikleri ürünlerin sadece Türkiye pazarında değil, dünya pazarında da...

Ülke genelinde ilk aşamada 10 ilde uygulamasına karar verilen 4'üncü il olarak Elazığ'da eğitimlerine başlanan "Kız Kardeşim" Projesi kapsamında bilgi veren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, kadınların ürettikleri ürünlerin sadece Türkiye pazarında değil, dünya pazarında da yer alacağını söyledi.

Kız Kardeşim Projesi kapsamında kırsal alanda yaşayan ve kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlara yönelik başlatılan eğitim seferberliği kapsamında toplam 10 ilde düzenlenecek yaklaşık bin kadın girişimciye ulaşılması beklenen programın dördüncüsü Elazığ'da gerçekleştirildi. Proje ile ilgili etkinliğe katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece bilgi verdi. Toplantıya, Coca Cola Türkiye İletişim Müdürü Zeynel Çağlar da katıldı.

Coca-Cola Vakfı'nın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Habitat Derneği ile birlikte 2015 yılından bu yana devam eden Kız Kardeşim Projesi, kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesi amaçlanıyor.

Bugün burada çok önemli bir projeyi devreye aldıklarını belirten Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, "Projemizin adı Kız Kardeşim. Ben özel sektörden geliyorum. Cumhurbaşkanımızın ve bakanlığımızın takdiriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kamu özel araştırması kapsamında geldim. Piyasada çok ciddi bir boşluk var. Şuan ki yaptığımız projenin temelleri olarak yani yerel ve yöresel ürünlerin pazarda yer bulması, tüketiciye tüm Türkiye'de ulaşımı ile ciddi bir talep var ama ürünlerin satış kabiliyetini almasını ve hak ettiği değeri bulmasıyla ilgili de gidilecek bir mesafe var. Her bölgemiz çok zengin. Bu bölgeye özel endemik çeşitlilik çok farklı tatlar var ama bu tatların düzgün ambalajlarda etiket mevzuatına uygun barkotlu hijyen ve güven standartlarına uygun ulusal pazarlarda yer almasını gerektirecek yolumuzda gittiğimiz mertebede ciddi eksikliklerimiz var. Tam da bu anlamda ilk etapta 10 ilimizde çalışma başlattık. Kendi memleketim olan Elazığ'da bu iller kapsamında bugün burada başlangıcını yaptık. 2 günlük bir eğitim maratonu var. Buradaki eksikliklerimizi tamamlamaya yönelik eğitimler olacak. Finansal okur yazarlık, hijyen, gıda güvenliği, sosyal medya üzerinden bu ürünler nasıl satılabilir, DİTAP Dijital Tarım Portalı Bakanımızın geliştirdiği önemli bir portal, bu gibi konularda üreticilerimizin, kadın kooperatiflerimizin ihtiyaçlarını tamamlayıp eğitim sonrasında da onları yalnız bırakmadan bölgeye bir mentor bir danışman atayarak onların gittiği yolda her daim alo dediklerinde karşılarına yardım olarak koşacak vizyonlarını geliştirecek farklı ürün geliştirmelerini olanak sağlayacak ve satış noktasına onları taşıyacak mentor ve satış danışman destekleri ile devam edeceğiz. Bu da yetmeyecek Ankara'da fuarlar düzenleyeceğiz" dedi.

'Bu ürünler dünya pazarlarına taşınmış olacak'

Açıklamasını sürdüren Bakan Yardımcısı Işıkgece, "Kız Kardeşim projesi kapsamında ki kooperatiflerimizi Ankara'ya alıp satın almacı camiasıyla buluşturacağız ve bu ürünlerin reyonlarda hak ettiği değerleri bulması katma değerli hale gelmesi için çalışacağız. Bu ilimiz olduktan sonra bu yolda başarılı bir sonuca ulaştıktan sonra yan bir iline Kız Kardeşlik yapacak. Dolayısıyla Kız Kardeşlik büyüyerek devam edecek. Ülke satında bu ürünler ticarette tüm Türkiye'de değil hatta dünya pazarlarına taşınmış olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu projeye çok önem veriyoruz. Çünkü kırsal kalkınma için bölgeye ekonomi oluşturması için kadınlarımızın cebinin para görmesi için bio çeşitliliğimiz için sürdürülebilir tarım için bu mirasların bu ata tohumu olan bu farklı ürünlerimizi gelecek kuşaklara aktarılması için bu proje bizim için çok kıymetli. İçinde duygusunda kadın olan kalbinin ve yüzünün temizliğiyle, hırsıyla,başarısıyla ün salmış kadınlarımızın bu proje ile birlikte çok iyi bir noktaya geleceğini ve hak ettiği değeri bulacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa Bakan Yardımcısı Işıkgece'nin yanı sıra AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, ilgili kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda kadın girişimci katıldı. - ELAZIĞ

Coca Cola, Türkiye, Elazığ, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da Kız Kardeşim projesine start verildi, ürünler Türkiye ve dünya pazarında yer alacak - Son Dakika Ekonomi


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