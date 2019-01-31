Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Okçuluk Turnuvası Düzenlenecek

Elazığ'da Okçuluk Turnuvası Düzenlenecek

1 saat önce

Elazığ'da okçuluk turnuvası yapılacak.

Elazığ'da Okçuluk Turnuvası Düzenlenecek, System.String[]
Elazığ'da okçuluk turnuvası yapılacak.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Elazığ Harput Belek Gazi Spor Kulübü iş birliğiyle 3 Şubat 2019 Pazar günü Yakup Kılıç Kapalı Spor Salonunda Elazığ Bölge Geleneksel Okçuluk Turnuvası yapılacak.

Turnuvaya Elazığ Harput Belek Gazi Spor Kulübü, Elazığ Alplik Spor Kulübü, Elbistan Alplik Spor Kulübü, Malatya Seyit Batal Gazi Spor Kulübü, Malatya Beydağı Gençlik Merkezi, Malatya Kokut Ata Geleneksel Okçuluk Kulübü, Alp Er Tunga Spor Kulübü Derneği, Diyarbakır Selahattin Eyyübi Okçuluk Kulübü ve Diyarbakır Geleneksel Okçuluk takımları katılacak.

Elazığ Harput Belek Gazi Spor Kulübü Başkanı Adem Aksu, okçuluğun Türkiye'de son yıllarda büyük ilgi görmeye başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu spora gönül vermiş olan bizler de bu ata yadigarı geleneksel okçuluk sporunu Elazığ'da her kesimden insana tanıtmak istiyoruz. Kulüp olarak Türkiye'nin bir çok şehrinde düzenlenen turnuvalara Elazığ'ı temsil ettik. Turnuvaları ve etkinlikleri imrenerek izledik. Elazığ'a bu alanda büyük bir organizasyon kazandırmak ve geleneksel hale getirmek için organizasyona ev sahipliği yapmak istedik. Turnuvamıza bütün halkımızı davet ediyoruz. "

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:44 Kaynak: AA

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