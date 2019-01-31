Elazığ'da Okçuluk Turnuvası Düzenlenecek

Elazığ
'da okçuluk turnuvası yapılacak.
İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Elazığ Harput Belek
Gazi Spor Kulübü iş birliğiyle 3 Şubat 2019 Pazar günü Yakup Kılıç
Kapalı Spor Salonunda Elazığ Bölge Geleneksel Okçuluk Turnuvası yapılacak.
Turnuvaya Elazığ Harput Belek Gazi Spor Kulübü, Elazığ Alplik Spor Kulübü, Elbistan
Alplik Spor Kulübü, Malatya
Seyit Batal Gazi Spor Kulübü, Malatya Beydağı
Gençlik Merkezi, Malatya Kokut Ata Geleneksel Okçuluk Kulübü, Alp Er Tunga
Spor Kulübü Derneği, Diyarbakır Selahattin Eyyübi
Okçuluk Kulübü ve Diyarbakır Geleneksel Okçuluk takımları katılacak.
Elazığ Harput Belek Gazi Spor Kulübü Başkanı Adem Aksu
, okçuluğun Türkiye
'de son yıllarda büyük ilgi görmeye başladığını belirterek, şunları söyledi:
"Bu spora gönül vermiş olan bizler de bu ata yadigarı geleneksel okçuluk sporunu Elazığ'da her kesimden insana tanıtmak istiyoruz. Kulüp olarak Türkiye'nin bir çok şehrinde düzenlenen turnuvalara Elazığ'ı temsil ettik. Turnuvaları ve etkinlikleri imrenerek izledik. Elazığ'a bu alanda büyük bir organizasyon kazandırmak ve geleneksel hale getirmek için organizasyona ev sahipliği yapmak istedik. Turnuvamıza bütün halkımızı davet ediyoruz. "