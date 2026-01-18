Elazığ\'da Trafik Kazaları Bilançosu

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan trafik istatistik bültenine göre, Elazığ'da bir yıl içerisinde meydana gelen 3 bin 164 kazada 15 kişi hayatını kaybederken 2 bin 449 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Elazığ'da bir yıl içerisinde meydana gelen trafik kazalarının bilançosu açıklandı. Buna göre kent genelinde meydana gelen 3 bin 164 trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybederken 2 bin 449 kişi de yaralandı. Kazaların bin 476'SI yaralanmalı, bin 688'i ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek." - ELAZIĞ