Elazığ'da Trafik Kazaları Bilançosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Elazığ'da Trafik Kazaları Bilançosu

Elazığ\'da Trafik Kazaları Bilançosu
18.01.2026 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da geçen yıl 3.164 trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 2.449 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan trafik istatistik bültenine göre, Elazığ'da bir yıl içerisinde meydana gelen 3 bin 164 kazada 15 kişi hayatını kaybederken 2 bin 449 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Elazığ'da bir yıl içerisinde meydana gelen trafik kazalarının bilançosu açıklandı. Buna göre kent genelinde meydana gelen 3 bin 164 trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybederken 2 bin 449 kişi de yaralandı. Kazaların bin 476'SI yaralanmalı, bin 688'i ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek." - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Trafik, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Elazığ'da Trafik Kazaları Bilançosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul’da yeniden sahneye çıktı Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden sahneye çıktı
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Rusya saldırmıştı İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar Rusya saldırmıştı! İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar
Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya’da yakalandı Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya'da yakalandı

09:22
Hande Erçel Suudi Arabistan’daki ödül töreninde Arapça konuştu
Hande Erçel Suudi Arabistan'daki ödül töreninde Arapça konuştu
09:05
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
08:56
Terör örgütü Tabka’dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti
08:10
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
07:01
Suriye ordusu, YPGSDG işgali atındaki Tabka’da kontrolü sağladı
Suriye ordusu, YPG/SDG işgali atındaki Tabka'da kontrolü sağladı
06:02
ABD’den Suriye’de operasyon Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
ABD'den Suriye'de operasyon! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 09:58:20. #.0.4#
SON DAKİKA: Elazığ'da Trafik Kazaları Bilançosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.