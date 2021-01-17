Elazığ'da üretiliyor, Avrupa ve ABD'li sağlıkçılara gönderiliyor - Son Dakika

Elazığ'da üretiliyor, Avrupa ve ABD'li sağlıkçılara gönderiliyor

17.01.2021 12:21

Elazığ'da üretiliyor, Avrupa ve ABD'li sağlıkçılara gönderiliyor Elazığ'da pandemiyi fırsata çeviren genç girişimci, 10 kişiyle başladığı tekstil atölyesinde çalışan sayısını 50'ye yükseltti, sağlıkçılar için ürettiği tek kullanımlık tulumları Avrupa'dan, ABD'ye kadar bir çok ülkeye satmaya...

Elazığ'da üretiliyor, Avrupa ve ABD'li sağlıkçılara gönderiliyor

Elazığ'da pandemiyi fırsata çeviren genç girişimci, 10 kişiyle başladığı tekstil atölyesinde çalışan sayısını 50'ye yükseltti, sağlıkçılar için ürettiği tek kullanımlık tulumları Avrupa'dan, ABD'ye kadar bir çok ülkeye satmaya başladı

ELAZIĞ - Elazığ'da genç bir girişimci açtığı tekstil atölyesinde korona virüsü (Covid-19) fırsata çevirdi, istihdam ettiği kişi sayısını 50'ye yükselterek sağlıkçılar için ürettiği tek kullanımlık tulumları Avrupa, Ortadoğu ülkeleri ve ABD'ye ihraç etmeye başladı.

Kentte 10 yıldır hazır ve çocuk giyim alanında faaliyet gösteren bir tekstil firması Covid-19 salgını sonrası yoğun şekilde tek kullanımlık tulum talebi aldı. Yoğun talep üzerine tekstil atölyesi açan ve çalışan sayısını 10'dan 50'ye çıkaran firma, Türkiye genelinde bir çok ile tulum üretimi yaptı. Sonrasında Avrupa, Ortadoğu ülkelerine üretim yapılan atölyede şimdi de ABD'de görev yapan sağlıkçılar için üretime geçildi. Merkeze bağlı Doğukent Mahallesi'nde bulunan atölyede günlük yaklaşık 2 bin 500 tulum üretilirken, mahalleli kadınlara da gelir kapısı oldu.

36 yaşındaki genç girişimci Orhan Dalkılıç, "Yıllardır, tekstil sektöründe faaliyet vermekteyiz. Bu pandemi sürecinde malum ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçte tekstil sektöründe çalışırken fark ettiğim bir husus vardı ve bu da şirketlerin elemanları çıkarmasıydı. Buna istinaden biz de bu pandemi ve zorlu süreçte tekstil işini ilerletmeye karar verdik. Atölye açarak ve eleman çıkaran şirketlere karşın biz eleman almaya başladık. 10 kişi ile başladığımız bu işte şuan 50 kişiye istihdam sağlıyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın geneli kadın" dedi.

"Elazığ'dan Amerika'ya gönderiyoruz"

Sağlık çalışanları için virüse karşı tek kullanımlık tulum ürettiklerine değinen Dalkılıç, " Elazığ'da atölyemizde üretmiş olduğumuz tulumlar, hem yurtiçine satılıyor hem de yurtdışına ihracat ediliyor. Bizim de bu talepleri karşılamaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Hedefimiz ise 2021 yılının sonuna doğru 50 kişilik kapasiteyi 100 kişiye çıkarmak. Günlük tulum üretim sayımız, 2 ile 2 bin 500 arasında. Üretmiş olduğumuz tulumlarımız, Ortadoğu ve Avrupa'ya gitmekte. Daha önce de ürettik, Hollanda ve İspanya'ya gönderdik. Şuan üretmiş olduğumuz tulumlar, Amerika'ya gidiyor. Elazığ'dan Amerika'ya ihracat yapıyoruz ve bu şekilde devam edeceğiz. Şuan iç piyasa ve bay, bayan ve çocuk giyimleri üretimini bıraktık sadece tulum ağırlıklı çalışıyoruz, bunu sürdüreceğiz. Aşı zaten bulundu ve yapılmaya başlandı. Süreç uzarsa biz de devam edeceğiz. Süreç kısalırsa biz de bu işi bırakıp tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Çalışma ortamlarının güzel olduğunu belirten 2 çocuk annesi Gülsüm Cirit, "Burada tekstil atölyesinde çalışıyoruz. Burası evime çok yakın ve böyle bir imkan olduğu için çok güzel gidiyor. Bayan ortamı olması ve temiz olması çok iyi" diye konuştu.

Çalışanlardan İnci Çelik ise "Giyim ve üretim bölümünden mezunum. Buraya gelip hem aileme destek vererek katkıda bulunmaya çalışıyorum hem de kendimi geliştiriyorum. Ayrıca okul masraflarımı çıkarmak için çalışıyorum. Burada da çoğunlukla tulum dikiyorum" ifadelerini kullandı.

Elazığ'da üretiliyor, Avrupa ve ABD'li sağlıkçılara gönderiliyor
Elazığ'da üretiliyor, Avrupa ve ABD'li sağlıkçılara gönderiliyor
Elazığ'da üretiliyor, Avrupa ve ABD'li sağlıkçılara gönderiliyor
Elazığ'da üretiliyor, Avrupa ve ABD'li sağlıkçılara gönderiliyor

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, İstihdam, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da üretiliyor, Avrupa ve ABD'li sağlıkçılara gönderiliyor - Son Dakika Ekonomi


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