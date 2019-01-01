Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Yılın İlk Bebeği "Bahar Mila" Oldu

Elazığ'da Yılın İlk Bebeği "Bahar Mila" Oldu

25 dakika önce

Elazığ'da 2019 yılının ilk bebeğine "Bahar Mila" ismi verildi.

Elazığ'da Yılın İlk Bebeği
Elazığ'da 2019 yılının ilk bebeğine "Bahar Mila" ismi verildi.

Canan Nursever, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde saat 00.08'de normal doğumla 3 kilo 200 gram ağırlığında ilk bebeğini dünyaya getirdi.

Baba Muhammet Nursever, bebeklerine "Bahar Mila" ismini verdiklerini belirterek, yeni yıla baba olarak girmenin heyecanını yaşadığını söyledi.

Evladının vatana ve millete hayırlı olmasını dileyen Nursever, "Allah sağlık, sıhhat ve uzun ömür versin. İlk çocuğum olduğu için çok heyecanlıyım." dedi.

Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül, İl Sağlık Müdürü Cahit Polat ve AK Parti'nin Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları, yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret ederek ailesine hediyeler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:47 Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Elazığ, Güncel
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