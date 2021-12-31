Elazığ protokolü yeni yıl öncesi güvenlik güçlerini ziyaret etti - Son Dakika

Elazığ protokolü yeni yıl öncesi güvenlik güçlerini ziyaret etti

ELAZIĞ Elazığ protokolü yeni yılın ilk saatinde güvenlik güçlerini görev başında ziyaret edip baklava ikram etti.

2022' in ilk saatlerinde Vali Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Malatya yolunda bulunan kontrol noktalarında nöbet tutan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Ziyarette güvenlik güçlerine baklava ikram eden protokol üyeleri yeni yıllarını da kutladı.

Yılbaşı için tedbirleri planlayarak hazırlıkları yaptıklarını belirten Vali Ömer Toraman, "Trafik, emniyet, asayiş hizmetleri 7-24 devam eden hizmetlerdir. Dolasıyla önemli günlerde de arkadaşlarımız vazife başında. Vatandaşın can ve mal emniyeti, huzuru için vazifelerini icra ediyorlar. Bizde vazifesi başında arkadaşları ziyaret ederek uygulamaları görmek, görev başındaki arkadaşların yeni yılını tebrik etmek istedik. 2020 ve 2021 yılında ciddi bir deprem ve sonrası zor bir süreci yaşamış il. İnşallah bu depremin meydana getirmiş olduğu yaraları büyük ölçüde sarmış olarak 2022 yılına girdiğimizi düşünüyoruz. Özellikle binalarda meydana gelen yıkımların öneli ölçüde telafi edildiği ifade edebiliriz. Tüm hizmetler açısında da artık Elazığ depremle ilgili yaralarını sarmış diyebiliriz" dedi.