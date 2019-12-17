Elazığ TSO'da müşterek meslek komitesi toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ TSO'da müşterek meslek komitesi toplantısı - Son Dakika

Elazığ TSO'da müşterek meslek komitesi toplantısı

6 saat önce

Her sektör için bir sözleri bir projeleri veya bir yaklaşımları olduğunu belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, kendilerine düşenin kaybetmişlik yerine muazzam yapılar oluşturacak yönetim sergilemek olduğunu söyledi.

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Her sektör için bir sözleri bir projeleri veya bir yaklaşımları olduğunu belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, kendilerine düşenin kaybetmişlik yerine muazzam yapılar oluşturacak yönetim sergilemek olduğunu söyledi.


Elazığ TSO tarafından 14 genişletilmiş meslek komitesi ile yıl sonu değerlendirme toplantısı düzenlendi. Bir otelde yapılan toplantıda Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ile Meclis Başkanı Ahmet Yaşar tarafından 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verildi. Daha sonra yapılan çalışmalarla ilgili sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.


Özellikle bundan sonraki süreçte çok daha aktif ve planlı çalışmaya ihtiyacın olduğuna belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, "Birçok konu başlığı açtık. Dokunmadığımız bir tek sektörümüz kalmadı ihmal ettiğimiz bir alanımız bir köşemiz kalmadı. En ücra köşemizden şehrimiz merkezindeki alışveriş noktalarına, meydanlarına kadar her sektör için bir sözümüz, bir projemiz, bir yaklaşımız var. Bu projeleri hayata geçirmek kolay değil yani sınırlı bir zamanda görevdeyiz ve bu sınırlı zaman içine bir çok iş sığdırmaktayız. Bize yakışan bu olur. Çünkü bu şehrin gerçekten geçmiş yıllarda içimizi acıtan kaybetmişlikleri var. Bize düşen bir kaybetmişlik daha değil de bu kaybetmişlikleri gidermiş, telafi etmiş üzerine de muazzam yapılar oluşturacak yönetim sergilemek. Bu güç, bu kudret, bu inanmışlık, bu riyakat sizlerde var. Yeter ki bu alana kendinizi kanalize edin ve emek sarf edin. Profesyonellerimiz ciddi anlamda emek sarf ediyorlar, aktif görev alan arkadaşlarımız ciddi anlamda mesai harcıyorlar. Ben onlara sonsuz teşekkür ediyorum belki Türkiye istatistiklerine baktığımızda sivil toplum örgütlerinde faaliyetlere katılım yüzdesi istatistiklerin çok üzerindedir. Ama biz en iyi yapmaya talip olduk"ifadelerini kullandı.


Başkan Arslan'ın ülkeyi çok yakından ilgilendiren ve iş dünyası için çok stratejik bir kurum olan Kredi Garanti Fonu'nun Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiğini anımsatan odanın meclis başkanı Ahmet Yaşar, " Arttık Ticaret Odası il içindeki bürokrasiyi ve il ile sorunları çözen bir kurum olmaktan çıktı Elazığ'da ve uluslararası arenada temsil, söz hakkı olan bir nokta haline geldi. Hem sizlerin hem de paydaşlarımız kısa sürede sarf ettikleri emek ve sinerji ile başkanımın yönetimimiz ve tüm arkadaşlarımızın vizyonu yukarıdan bakıldığında da görüldü ve çok şükür odamız artık Türkiye'de belli başlı birkaç odadan biri. Söz sahibi olan sorumluluğu ile beraber yetkileri de olan bir oda konumuna geldi. İnşallah bundan sonraki dönemde de meslek gruplarımızın da en az birer proje ve vizyon ortaya koyması ile daha güzel şekilde taçlanacaktır"diye konuştu. - ELAZIĞ

Meclis Başkanı, Ahmet Yaşar, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:07 Kaynak: İHA
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