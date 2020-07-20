Elektrik sayacı okumaya gittiği evde köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı , olayla ilgili soruşturma başlattı.

Köpeklerin sahibine de 20 bin lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü ekiplerince el konulan köpekler, Köyceğiz Belediyesine ait barınağa götürüldü.

Güler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Muğla 'nın Köyceğiz ilçesinde, elektrik sayacı okumak için gittiği evde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan kişi tedaviye alındı.

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