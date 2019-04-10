Son Dakika Haberleri: Elektrikli Bisikletlerden Batarya Çalanlar Tutuklandı

Elektrikli Bisikletlerden Batarya Çalanlar Tutuklandı

1 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesinde elektrikli bisikletlerin bataryalarını çalan S.T. ve E.T., yakalandı.

Elektrikli Bisikletlerden Batarya Çalanlar Tutuklandı, System.String[]
AYDIN'ın Didim ilçesinde elektrikli bisikletlerin bataryalarını çalan S.T. ve E.T., yakalandı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Efeler Mahallesi'nde son bir haftada art arda elektrikli bisikletlere ait bataryaların çalınması üzerine, polis çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin S.T. ve E.T. olduğunu belirledi. Adresleri tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çalıntı 1 motosiklet, 6 elektrikli bisiklet bataryası ve 2 musluk bataryası bulundu. 9 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları ve bu suçlardan da arandıkları ortaya çıkan S.T. ve E.T. sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:11 Kaynak: DHA
Efeler, Polis, Didim, Aydın, Güncel
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