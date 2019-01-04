Son Dakika Haberleri: Eleşkirt'te İlkokullar Arası Satranç Turnuvası Başladı

Eleşkirt'te İlkokullar Arası Satranç Turnuvası Başladı

32 dakika önce

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde okul sporları kapsamında Eleşkirt Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından satranç turnuvası devam ediyor.

Eleşkirt'te İlkokullar Arası Satranç Turnuvası Başladı, System.String[]
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde okul sporları kapsamında Eleşkirt Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından satranç turnuvası devam ediyor.

35 erkek 20 kız öğrencinin 4 er kişilik takımlar halinde katıldığı satranç turnuvaları nefes kesen mücadelelere sahne oluyor.. Küçükler Genelde 9 okul takımı katılırken küçük kızlarda 5 okul takımı turnuvada yarışıyor.

Eleşkirt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sebahattin Güzel turnuvayla ilgili yaptığı açıklamada, "Eleşkirt ilçemizde milli eğitimle koordineli ve ortaklaşa olarak düzenlediğimiz okul turnuvaları devam ediyor.Şu ana kadar ilçemizde; voleybol, badminton, bocce, masa tenisi, dark gibi turnuvalarımızı yapmıştık. Bunun yanında ilk okullar arası satranç turnuvası etkinliğimiz yapıldı.Çocuklarımızın bu turnuvaya katılımları ve ilgileri bizleri mutlu ederken bu tür turnuvalardan aldıkları keyfi ve heyecanı gördükçe organizasyonların devamlılığı ve çeşitliliği noktasında üzerimize sorumluluklar yüklenmiştir.Gençlerimiz sadece istesin. Bizler onlar için her türlü ortamları hazırlamaya devam edeceğiz.Okul sporları kapsamında satranç turnuvasında katılım gösteren öğrencilerimize emek veren öğretmenlerimize ve katılım gösteren bütün okullarımıza teşekkür ederim." dedi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:22 Kaynak: İHA

Ağrı, Eleşkirt, Güncel
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