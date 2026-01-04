Elif Kumal'ın Kayboluşu: 8 Gündür Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Elif Kumal'ın Kayboluşu: 8 Gündür Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Elif Kumal\'ın Kayboluşu: 8 Gündür Arama Çalışmaları Devam Ediyor
04.01.2026 17:42
Erdek'te kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal için geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı bölgeden aracıyla ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Elif Kumal için başlatılan arama çalışması devam ediyor.

Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta erkek arkadaşı E.G. ile kamp yapan ve bir süre tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılmasının ardından kaybolan Kumal, 8 gündür jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerince aranıyor.

41 araç, 11 dron ve 414 kişiyle dağdaki patika yollarda araçla ve yaya olarak inceleme yapan ekipler, Kumal'a ulaşmak için bölgedeki tavuk çiftliklerini, depoları, sazlık alanları, dereleri ve çok sayıda noktayı da araştırıyor. Jandarma dalgıçları gölete dalış yaparak Kumal'a ait iz bulmaya çalışıyor.

Termal sonar arama cihazı, dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalara, bölgeyi bilen off-road ekipleri de destek veriyor.

Fırtınanın etkili olduğu bölgede, Bandırma'nın Edincik, Erdek'in Tatlısu, Ormanlı ve Ballıpınar Mahallelerinin üst bölgelerine de ekipler sevk edildi.

Öte yandan Elif Kumal'ın kamp bölgesine çıkmadan önceki kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Kumal'ın, Bandırma'daki evinden çıkması ve uzaklaşması yer alıyor.

"Şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı"

Arama çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulunan Erdek Kaymakamı Hasan Göç, gazetecilere, Elif Kumal'ı arama çalışmalarına kesintisiz bir şekilde, personel sayısı artırılarak devam edildiğini söyledi.

Göç, hem karada hem kara ile denizin birleştiği alanlarda hem de Yukarıyapıcı Göleti'nde yeniden arama yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Maalesef herhangi bir iz ya da emareye rastlanmadı. Bugün Jandarma Özel Harekat personelimiz bölgeye geldi. Ayrıca emniyetten 50 kişilik Jandarma Özel Harekat, 30 kişilik Çevik Kuvvet personelimiz de arama çalışmalarına katıldı. Yarın ise jandarmamızdan çok özel bir ekip daha gelecek. Şu anda kullanılan teknik cihazların, su altı aramaya yönelik bir üst versiyonu olan cihazlarla çalışacak yeni bir ekibimiz yarın sahada olacak ve çalışmalarımıza onlarla devam edeceğiz. Bizim tabii ki birinci önceliğimiz, kızımızın sağ salim bulunmasıdır ancak bu süreci ilerletecek en önemli imkanımız da kızımızın kullandığı aracın bulunmasıdır. Araç, sahada gözle görülmesi ve emare vermesi daha kolay olan bir unsur. Bu nedenle çalışmalarımızı bu nokta üzerinde yoğunlaştırdık. Şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı. Biz sürecin sonu nereye varırsa varsın, ne kadar süre devam ederse etsin, kızımızı ailesine teslim edebilmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Güvenlik, Olaylar, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elif Kumal'ın Kayboluşu: 8 Gündür Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Elif Kumal'ın Kayboluşu: 8 Gündür Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
