Elon Musk, ABD vatandaşlarını tembellikle suçladı! - Son Dakika

Tesla, Şangay fabrikasındaki yaklaşık 3 haftalık kesintinin ardından işçilere tesiste uyumalarını gerektiren bir program belirledi. Her işçiye bir uyku tulumu ve bir şişme yatak verileceği açıklanırken, işçilerden haftada bir gün izinle 12 saatlik vardiyalarda çalışmasının beklendiği ortaya kondu.

Tesla'nın bu yoğun çalışma programına tepkiler gecikmedi. Bu takvim birçok protestoyu da beraberinde getirdi. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ise son yaptığı açıklamalarda Çinli insanları çalışma gücüyle överken, ABD'lileri suçlayan ifadeler kullandı.

Elon Musk, Donald Trump'ın Twitter yasağı için karar verdi!

Elon Musk, ABD'li insanları işe gitmekten kaçınmakla suçluyor!

Elon Musk, Çin'in ülkedeki işgücü nedeniyle çok güçlü şirketler ortaya koyabileceğini düşünüyor. Çin'de üretime inanan çok sayıda süper yetenekli ve çalışkan insan olduğunu belirten Musk, ABD'li insanların işe gitmekten kaçındıklarını vurguladı.

Musk, 2018'de Model 3'ün üretiminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir süre fabrikada uyumuştu. Başarılı iş insanı, Financial Times'a verdiği ropörtajda şu ifadelere yer verdi:

Çinde sadece gece yarısı çalışmıyorlar, gece 03.00'da da çalışıyorlar. Tam olarak fabrika diyebileceğimiz bir şeye bile sahip değilken bunu yapıyorlar. Oysa ABD'li insanlar işe gitmekten kaçınmaya çalışıyorlar.

Musk daha sonra ekibindeki yazılım mühendislerini ve teknoloji uzmanlarını övdü. Yapay zeka ve uzay uçuşu alanlarına eğilmesi sayesinde şirketlerinin en iyi yetenekleri çektiklerini de dile getirdi. En iyi beyinlerin, sıkıcı bir şey üzerinde çalışıp fazla para almaktan çok, inovasyonun sınırlarını zorlamakla ilgilendiğini söyledi.

Bunun bir parayla alakası olmadığını söyleyen Elon Musk, projelerin ilgi çekici olması ile bu büyük beyinleri bir araya getirebildiklerini belirtti. Peki siz Elon Musk'ın yaptığı açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.