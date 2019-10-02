Emekli özel harekatçılardan

Tüm Emekli Özel Harekatçılar Derneği, gazeteci Nagehan Alçı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ankara Adliyesi önünde bir araya gelen dernek üyeleri, suç duyurusunun ardından basın açıklaması yaptı. Dernek adına basın açıklaması yapan Avukat Ozan Gürhan, "Geçtiğimiz günlerde özel bir televizyon kanalında gerçekleşen bir tartışma programında maziden günümüze tarihi insanlığa ve mazluma yardım ve hoşgörü ile geçmiş Türk devletine 'katil' diyen ve gazeteci olduğu söylenen Nagehan Alçı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz." dedi.

"Terörün en yoğun olduğu dönemlerde verilen mücadeleyi kastedip 'hukuksuzdur' algısı yaratarak devlete katil diyebilen bu şahıs, yarın bir gün olağanüstü hal döneminde alınan hukuki tedbirlere de aynı saldırgan tavrı sergileyecektir." ifadelerini kullanan Gürhan, aynı saldırgan dili, sözde barış akademisyenlerinin terörü legalleştirmeye çalıştıkları bildiride, sırtlarını terör örgütlerine dayayan siyasi ambalaja bürünmüş makyajlı terör sevicilerinde devamlı tecrübe ettiklerini belirtti.

Devletin ve milletin bekası için yürütülen terör operasyonları hakkında suçlayıcı ve aşağılayıcı bir dilin asla kabul edilemeyeceğini belirten Gürhan, bu tarz açıklamaların dünyanın hiçbir yerinde ve hukuk sisteminde himaye görmediğini söyledi.

Gürhan, "Evrensel bir değer olan ifade özgürlüğünü yanlış anlayan, yanlış tercih eden şahıslar tarafından terörle mücadeleyi yürüten güvenlik güçlerine son günlerde saldırıların arttığını görmekteyiz. Devlet ile vatandaş arasına duvar örüp bu duvara alçı da çekseniz, bu alçının üzerine beton da dökseniz, 80 milyon tek yürek, devletin, milli iradenin ve güvenlik güçlerinin yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.