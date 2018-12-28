Son Dakika Haberleri: Emet'te Ortaokul Öğrencilerinden Yemen'e Yardım

Emet'te Ortaokul Öğrencilerinden Yemen'e Yardım

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda Yemen'deki çocuklara yardım için kermes düzenlendİ.

Emet'te Ortaokul Öğrencilerinden Yemen'e Yardım, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda Yemen'deki çocuklara yardım için kermes düzenlendİ.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, Yemenli kardeşlerine yardım eli uzattı. Yemen için düzenlenen "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir" kampanyasına destek vermek amacıyla okullarında kermes düzenleyen öğrenciler, evlerinde yaptırdıkları gıda ürünlerini kurdukları stantlarda satışa sundu.

Kermesten 625 lira gelir elde eden öğrenciler, bu parayı Yemen'deki çocuklara ulaştırılması için Ziraat Bankası Yemen yardım hesabına öğretmenleriyle birlikte yatırdılar.(YD-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:17 Kaynak: İHA

Emet, Yemen, Yaşam
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