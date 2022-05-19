Emine Erdoğan, altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Çağırır'ı kutladı - Son Dakika
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Emine Erdoğan, altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Çağırır'ı kutladı

19.05.2022 21:38
Emine Erdoğan, altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Çağırır'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Çağırır'ı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Çağırır'ı kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Ayşe Çağırır etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında altın madalya kazanarak ülkemize çifte bayram yaşatan milli sporcumuz Ayşe Çağırır'ı yürekten kutluyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele eden milli boksör Ayşe Çağırır, altın madalya kazandı. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele eden milli boksör Ayşe Çağırır, altın madalya kazandı. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Çağırır'ı kutladı - Son Dakika


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