Son dakika: Eminönü'nde korkutan kalabalık; manzara yine aynı… - Son Dakika

Son dakika: Eminönü'nde korkutan kalabalık; manzara yine aynı…

17.11.2020 16:58
Son dakika: Eminönü'nde korkutan kalabalık; manzara yine aynı…, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre KORONAVİRÜS vakalarının yeniden tırmanışa geçmesinin ardından, özellikle İstanbul'un kalabalık ilçelerinden biri olan Eminönü'nde manzara yine aynı oldu.

KORONAVİRÜS vakalarının yeniden tırmanışa geçmesinin ardından, özellikle İstanbul'un kalabalık ilçelerinden biri olan Eminönü'nde manzara yine aynı oldu. Çoğu kişinin maskesiz olduğu ve sosyal mesafeye uyulmadığı kameralara yansıdı. Maske takmayanların ise bahanesi hep aynıydı.

Her yaş kesiminden insanın akın ettiği Eminönü'ndeki manzara, artan koronavirüs vakalarına rağmen değişmedi. Esnafı, turisti, yerlisi, genci, yaşlısı maskesiz geziyor. DHA ekibinin Eminönü ve Sirkeci ilçelerinde yaptığı çekimlerde, yapılan koronavirüs uyarılarına rağmen sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı görüldü. Birçok kişi yemek yediği, sigara içtiği, nefes alamadığı veya unuttuğu gerekçesi ile maske takmadığını söyledi. Bazıları ise, karşısında kamera görünce maske takmaya başladı. Kimi nefes alamadığını iddia ediyor, kimi yeni sigara içtiğini. Bazılarının ise maskesinin çeneye ya da burun altına indirdiği de görülüyor.

HERKESİN BİR BAHANESİ VAR…

Eminönü sahilde maskesi çenesinde dolaşan Sergen Yılmaz, hava sıcaklıkları nedeniyle maskenin bunalttığını söyledi. Yılmaz, "Öz önce çıkarmıştım ama geri taktım. Yemek yediğim için çıkardım. Vakalar korkutuyor ama bazen mecbur daralıyoruz. Bugün hava çok sıcak. Mecbur bazen indiriyoruz. Evet kasım ayında olabiliriz ama çok sıcak güneşi görmüyor musunuz tepemizde şu an. Evet maalesef çok tehlikeli ama yapacak bir şey yok" dedi.

MASKE NEFES ALMAMI ÖNLÜYORMaske ile nefes alamadığını söyleyen Ali Sert, "Ben de nefes darlığı var. Astım bronşit. Virüs problemimiz var evet doğru söylüyorsunuz ama nefes darlığı olduğu için maskeyi indirmek zorunda kaldım. Daha rahat nefes alabilmek için. Çünkü maske nefes almamı önlüyor" diye konuştu. "UNUTTUM, DALGINLIĞIMA GELDİ"Dalgınlıktan maske takmayı unuttuğunu söyleyen Cengiz Demir, "Yemek yedim de o yüzden takmamıştım. Normalde takıyorum. Haklısınız. Unuttum ben dalgınlığıma geldi. Ama dikkat etmeye çalışıyorum geneldeö dedi. Maskesi çenesinde gezen Ege Bayram ise, "Evet maske çenedeydi çünkü bugün hava çok sıcak. Birazcık hava almam gerekiyor. Arada sırada çıkartıyorum maskeyi böyle. Artan vakalardan korkuyorum. Çevremdeki çoğu insan son zamanlarda pozitif çıkmaya başladı. O yüzden korkum biraz daha artmaya başladı ama bir daha yapmamaya çalışırım" şeklinde konuştu.

- İstanbul
Son dakika: Eminönü'nde korkutan kalabalık; manzara yine aynı…
Son dakika: Eminönü'nde korkutan kalabalık; manzara yine aynı…
Son dakika: Eminönü'nde korkutan kalabalık; manzara yine aynı…
Son dakika: Eminönü'nde korkutan kalabalık; manzara yine aynı…
Son dakika: Eminönü'nde korkutan kalabalık; manzara yine aynı…
Son dakika: Eminönü'nde korkutan kalabalık; manzara yine aynı…
Son dakika: Eminönü'nde korkutan kalabalık; manzara yine aynı…
Son dakika: Eminönü'nde korkutan kalabalık; manzara yine aynı…
Son dakika: Eminönü'nde korkutan kalabalık; manzara yine aynı…
Son dakika: Eminönü'nde korkutan kalabalık; manzara yine aynı…
Son dakika: Eminönü'nde korkutan kalabalık; manzara yine aynı…

Koronavirüs, İstanbul, Eminönü, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Eminönü'nde korkutan kalabalık; manzara yine aynı… - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alman yorumcular, Messi'ye benzettikleri F.Bahçeli Ömer Faruk'u Schalke'ye önerdiler Son Dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika! Koronavirüsle ilgili kritik kararların alınması beklenen Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı Ermenistan Genelkurmay Başkanı neden teslim olduklarını itiraf etti! Savaşı daha 3. gününde kaybetmişler Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerini kabul etti Dolandırıcı jigolo çetesi deşifre oldu! Kadınlarla birlikte olarak 3000-5000 lira kazanmayı vadediyorlar Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek
TFF, yayıncı kuruluşla 2020-2021 sezonu için sözleşme imzaladı TFF, yayıncı kuruluşla 2020-2021 sezonu için sözleşme imzaladı         
16:53
Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüse yakalandı         
16:38
Çamaşır asarken 5. kattan düşen 17 yaşındaki kız feci şekilde can verdi Çamaşır asarken 5. kattan düşen 17 yaşındaki kız feci şekilde can verdi         
16:11
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Garajdan çıkan sürücü, geri manevra yaptığı sırada vatandaşa çarptı Garajdan çıkan sürücü, geri manevra yaptığı sırada vatandaşa çarptı         
14:51
Minik Aybüke'nin ölümüne sebep olan alkollü sürücüye, 5 yıl hapis Minik Aybüke'nin ölümüne sebep olan alkollü sürücüye, 5 yıl hapis         
14:31
Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu         
14:01
Koronavirüs zirvesinde Merkel ile Berlin Başbakanı Müller arasında 'döner' tartışması Koronavirüs zirvesinde Merkel ile Berlin Başbakanı Müller arasında 'döner' tartışması         
13:40
SpaceX, 4 NASA astronotunu başarıyla uzay istasyonuna götürdü SpaceX, 4 NASA astronotunu başarıyla uzay istasyonuna götürdü         
13:13
Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor         
13:07
New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi         
12:29
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz         
11:30
Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi         
11:18
"Sarı altın" daha dalındayken satıldı! ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 17:26:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Eminönü'nde korkutan kalabalık; manzara yine aynı… - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei