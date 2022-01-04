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Son dakika haberi... EMİRDAĞLI USLU'NUN HOLLANDA'DA BAKAN OLMASI, HEMŞEHRİLERİNİ GURURLANDIRDI - Son Dakika

Son dakika haberi... EMİRDAĞLI USLU'NUN HOLLANDA'DA BAKAN OLMASI, HEMŞEHRİLERİNİ GURURLANDIRDI

04.01.2022 17:27

Edinilen son dakika gelişmesine göre HOLLANDA'da Başbakan Mark Rutte liderliğinde oluşturulan 4 partili koalisyon hükümetinde görev yapacak Türk kökenli 2 kadın bakandan Afyonkarahisarlı Günay Uslu'nun (49) Medya ve Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı olması, memleketi Emirdağ'da hemşehrileri tarafından sevinçle karşılandı.

HOLLANDA'da Başbakan Mark Rutte liderliğinde oluşturulan 4 partili koalisyon hükümetinde görev yapacak Türk kökenli 2 kadın bakandan Afyonkarahisarlı Günay Uslu'nun (49) Medya ve Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı olması, memleketi Emirdağ'da hemşehrileri tarafından sevinçle karşılandı.

Hollanda'da 17 Mart'ta yapılan genel seçimlerin ardından 271 gün süren pazarlıklar sonrasında kurulan koalisyon hükümetinde yar alacak bakanlar kesinleşti. Mark Rutte'nin 4'üncü kez başbakanlık koltuğuna oturacağı hükümette, 28 bakan yer alacak. Rutte dışında, bakanlar kurulu 14 kadın, 14 erkek üyeden oluşacak. Bakanlar kurulunda Türkiye kökenli politikacılar Dilan Yeşilgöz Zegerius ve Günay Uslu da yer aldı. Afyonkarahisarlı ailenin çocuğu olan Günay Uslu, sol liberal eğilimli Demokratlar 66 Partisi (D66) tarafından, parlamento dışından Medya ve Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandı.

FARKLI ÜLKELERDE YAŞAYAN 365 BİN EMİRDAĞLI

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Yenikapı köyünden Uslu ailesinin ferdi Günay Uslu'nun bakan olması, hemşehrilerini gururlandırdı. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, farklı ülkelerde yaşayan yaklaşık 365 bin Emirdağlı olduğunu belirterek, "Özellikle Belçika, Hollanda ve Fransa, Danimarka, Almanya gibi ülkelerde çok sayıda Emirdağlı bulunmaktadır. Gurbetçilerimiz hiçbir zaman Emirdağ'dan bağını kopartmadı. Tamamına yakını her sene mutlaka tatillerini, izinlerini geçirmek için ilçemize geliyor" dedi.

'TÜRK ULUSUNUN VE EMİRDAĞLI'NIN TEMSİLCİSİ'

Emirdağlı olup Emirdağ'da veya gurbette doğmuş çok siyasetçi olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Koyuncu, şunları söyledi:

"Şu anda Cezayir Büyükelçimiz Mahinur Hanım, uzun yıllar Belçika'da siyaset yaptı. Belçika'da yine belediye başkanımız var. Milletvekillerimiz, çeşitli kademede görev almış insanlarımız var. Hollanda'da da siyaset yapan hemşehrilerimiz var. Uslu'yu öncelikle tebrik ediyoruz. Bakan Uslu'nun Türk milletinin ve Emirdağlı'nın temsilcisi olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Ülkemiz için de hayırlı görevler yapmasını temenni ediyorum."

'GURUR DUYARIZ'

İlçe esnafından İsmail Velioğlu (60), Uslu'nun bakan olmasına çok sevindiklerini belirtti. Velioğlu, "Orada, Emirdağlı, Türk işçilerimizin haklarını, hukuklarını adaletle sağlayacak, temsil edecek bir kişi. İnşallah başarılı olur, devamlı olur. Bir kişiyle olmaz. İnşallah 3, 5, 8 derken orada da Türkler'in sayısını artırır, Türkiye'nin adını duyurmuş oluruz. Nasıl Belçika'da bir bakanımız varsa Hollanda'da olsun seviniriz. Bunlarla gurur duyarız" diye konuştu.

'BAŞARILAR DİLİYORUM'

Belçika'da yaşayan gurbetçi Nuran Potuk, tatilini geçirmek için Emirdağ'a geldiğini belirtti. Uslu'nun bakan olmasından Emirdağlı olarak gurur duyduğunu belirten Potuk, başarı diledi.

Son dakika haberi... EMİRDAĞLI USLU'NUN HOLLANDA'DA BAKAN OLMASI, HEMŞEHRİLERİNİ GURURLANDIRDI
Son dakika haberi... EMİRDAĞLI USLU'NUN HOLLANDA'DA BAKAN OLMASI, HEMŞEHRİLERİNİ GURURLANDIRDI
Son dakika haberi... EMİRDAĞLI USLU'NUN HOLLANDA'DA BAKAN OLMASI, HEMŞEHRİLERİNİ GURURLANDIRDI
Son dakika haberi... EMİRDAĞLI USLU'NUN HOLLANDA'DA BAKAN OLMASI, HEMŞEHRİLERİNİ GURURLANDIRDI
Son dakika haberi... EMİRDAĞLI USLU'NUN HOLLANDA'DA BAKAN OLMASI, HEMŞEHRİLERİNİ GURURLANDIRDI

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Karahisar, Hollanda, Emirdağ, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... EMİRDAĞLI USLU'NUN HOLLANDA'DA BAKAN OLMASI, HEMŞEHRİLERİNİ GURURLANDIRDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... EMİRDAĞLI USLU'NUN HOLLANDA'DA BAKAN OLMASI, HEMŞEHRİLERİNİ GURURLANDIRDI - Son Dakika
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