Son Dakika Haberleri: Emniyet Amiri Özgan Doktor Unvanını Aldı

Emniyet Amiri Özgan Doktor Unvanını Aldı

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli İçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Ali Özgan, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nde yürüttüğü doktora eğitimini tamamlayarak diplomasını aldı.

Emniyet Amiri Özgan Doktor Unvanını Aldı, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli İçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Ali Özgan, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nde yürüttüğü doktora eğitimini tamamlayarak diplomasını aldı.

Emniyet Amiri Özgan, diplomasını Ankara'da Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdür Vekili Prof. Dr. Orçun İmga'nın elinden aldı. Özgan'ı kutlayan Prof. Dr. İmga "Gerek akademik ve gerekse kişilik davranışlarından dolayı ve gösterdiği başarılardan dolayı Ali Özgan'i tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Emniyet dünyasına 1996 yılında Ankara Polis Koleji ile adım atan Özgan, ardından 2004 yılında Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. Amir Özgan, yüksek lisansını Muğla Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde, ikinci lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı. Özgan, daha sonra Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nde doktora programına başvurdu ve başarıyla mezun olarak doktor unvanını aldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Van İl Emniyet Müdürlüğü, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde çeşitli birimlerde görev alan ve son olarak da Bilecik'in Osmaneli İlçe Emniyet Müdür vekili olarak görevini halen sürdüren Ali Özgan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak Bürokrasi dersi veriyor. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:54 Kaynak: İHA

Ali Özgan, Polis Akademisi, Polis, Güncel
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