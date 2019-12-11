Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Ulucan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Emniyet Müdürü Ulucan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Emniyet Müdürü Ulucan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ulucan, Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'dan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak, haber, yaşam ve spor kategorisindeki fotoğrafları inceledi.

Ulucan, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Tanklar dalış turizminde", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarına oy verdi.

Ulucan, AA'nın yılın fotoğraflarının birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu söyledi. Her fotoğrafın büyük emek ürünü olduğuna dikkati çeken Ulucan, "AA muhabirlerince büyük ustalıkla çekilen fotoğraflar arasında bir tanesini seçmek oldukça zordu. AA, medyamızın dünyaya açılan kapısı. Her çalışmada kendilerine başarılar diliyorum. Özellikle Suriye gibi savaş bölgelerinde çalışan muhabir arkadaşlara kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

Emniyet Müdürü Ulucan, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Mustafa Yıldırım, Hüseyin Yıldız, Mehmet Murat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:59 Kaynak: AA
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