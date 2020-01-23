Emre Aydın: İsveçliye zor geldi

ÇOCUKLUK HAYALİMDİ



Emre Aydın yeni single'ında sevenlerine sürpriz yaptı, yıllardır İbrahim Tatlıses'ten dinlediğimiz "Yalnızım Dostlarım"ı yorumladı. Sözü Tahir Paker'e, müziği Burhan Bayar'a ait şarkıyı seslendiren Aydın, "Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Şarkıyı ruhunu bozmadan modernize ederek seslendirmeye çalıştım" dedi.



MAKAMI ALGILAYAMADILAR



"Yalnızım Dostlarım"ın aranjesinin bir kısmı İsveç'teki bir stüdyoda, bir kısmı ise Türkiye'de Burak Bedirli tarafından yapıldı. Emre Aydın, İsveçli müzisyenlerin şarkının makamını algılamakta zorlandıklarını söyledi: "Bu eser İsveçlilere çok zor geldi, o yüzden şarkıyı kendi aranjörüme tamamlattım."