Emre Aydın: İsveçliye zor geldi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Emre Aydın: İsveçliye zor geldi - Son Dakika Magazin

Emre Aydın: İsveçliye zor geldi

6 saat önce

ÇOCUKLUK HAYALİMDİEmre Aydın yeni single'ında sevenlerine sürpriz yaptı, yıllardır İbrahim Tatlıses'ten dinlediğimiz "Yalnızım Dostlarım"ı yorumladı.

Emre Aydın: İsveçliye zor geldi, System.String[]

ÇOCUKLUK HAYALİMDİ


Emre Aydın yeni single'ında sevenlerine sürpriz yaptı, yıllardır İbrahim Tatlıses'ten dinlediğimiz "Yalnızım Dostlarım"ı yorumladı. Sözü Tahir Paker'e, müziği Burhan Bayar'a ait şarkıyı seslendiren Aydın, "Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Şarkıyı ruhunu bozmadan modernize ederek seslendirmeye çalıştım" dedi.


MAKAMI ALGILAYAMADILAR


"Yalnızım Dostlarım"ın aranjesinin bir kısmı İsveç'teki bir stüdyoda, bir kısmı ise Türkiye'de Burak Bedirli tarafından yapıldı. Emre Aydın, İsveçli müzisyenlerin şarkının makamını algılamakta zorlandıklarını söyledi: "Bu eser İsveçlilere çok zor geldi, o yüzden şarkıyı kendi aranjörüme tamamlattım."

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:34 
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