Emre Kınay'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü: Yakışıklı ama mesele o değil - Son Dakika
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Emre Kınay'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü: Yakışıklı ama mesele o değil

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Emre Kınay\'dan Kıvanç Tatlıtuğ\'a övgü: Yakışıklı ama mesele o değil
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Emre Kınay, "jön" kavramına inanmadığını söylerken Kıvanç Tatlıtuğ üzerinden dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Tatlıtuğ'un yakışıklılığının yanı sıra oyunculuğuna vurgu yapan Kınay, "Bizde de Kıvanç çok yakışıklı mesela ama adam aynı zamanda iyi oyuncu, projesi o yüzden de tutuyor. Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil" dedi.

Emre Kınay, oyunculuk dünyasında "jön" kavramından reytinglere kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kınay'ın Kıvanç Tatlıtuğ hakkında kullandığı övgü dolu sözler ise açıklamalarının öne çıkan bölümlerinden biri oldu.

"REYTİNGİ TİYATRODA GÖRÜYORUM"

Emre Kınay, eski eşi Emine Ün'ün de oyuncu kadrosunda bulunduğu "Edi ile Büdü" adlı tiyatro oyununun galasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kınay'a "Reytingin gerçekliğine inanıyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Ünlü oyuncu, reyting konusunda artık farklı düşündüğünü belirterek tiyatro salonlarını işaret etti. Kınay, "Artık inanmıyorum. Benim inandığım bir şey değil. Ben reytingi tiyatroda görüyorum. Bütün oyunlarımız dolu dolu. Reyting burada, canlı emek var çünkü" ifadelerini kullandı.

"JÖN" KAVRAMINA DA MESAFELİ

Oyunculuk sektöründe özellikle erkek başroller için kullanılan "jön" ifadesine ilişkin görüşünü de açıklayan Emre Kınay, dış görünüşten ziyade oyunculuk ve hikayenin önem taşıdığını söyledi. Kınay, "Ona da inancım yok. Oyuncu kavramına inancım var, senaryoya inancım var. Anlatacak bir hikâye olmasa ben Apollon olsam ne kadar bakacaklar yüzüme?" sözleriyle düşüncesini dile getirdi.

KIVANÇ TATLITUĞ'U ÖRNEK GÖSTERDİ

Emre Kınay, yakışıklılığın bir projenin başarılı olması için tek başına yeterli olmadığını anlatırken Kıvanç Tatlıtuğ'u örnek gösterdi. Meslektaşının dış görünüşünün yanı sıra oyunculuk yeteneğine de dikkat çeken Kınay, Tatlıtuğ'un yer aldığı projelerin başarısında oyunculuğunun önemli olduğunu söyledi. Kınay, "Bizde de Kıvanç çok yakışıklı mesela ama adam aynı zamanda iyi oyuncu, projesi o yüzden de tutuyor. Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil" dedi.

Emre Kınay'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü: Yakışıklı ama mesele o değil
Kıvanç TatlıtuğEmre KınayMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Emre Kınay'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü: Yakışıklı ama mesele o değil - Son Dakika
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