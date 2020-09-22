En büyük kentsel dönüşüm projesinde ihale zamanı - Son Dakika

En büyük kentsel dönüşüm projesinde ihale zamanı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yoğun mesai harcadığı "Kıran Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi"nin 2. etap ihaleleri, 23-24 Eylül tarihlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ankara'da yapılacak.

En büyük kentsel dönüşüm projesinde ihale zamanı, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yoğun mesai harcadığı "Kıran Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi"nin 2. etap ihaleleri, 23-24 Eylül tarihlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ankara'da yapılacak.

Milli Mücadele'nin başladığı Samsun, bu kez kentsel dönüşümde tarih yazmaya hazırlanıyor. Yatay mimariyle modern ve planlı kentleşmede, şehri Karadeniz Bölgesi'nin markası yapmayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projeleri start alıyor. Metropol kentin en büyük dönüşüm projesi olan ve uzun zamandır beklenen İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, yarın ihale ediliyor.

Projenin 2. etap ihaleleri, TOKİ'nin Çankaya'daki binasının toplantı salonunda yapılacak. 2. etap 1. bölgedeki 694 konut ve 9 dükkanın yapım ihalesi 23 Eylül'de, 2. bölgedeki 710 konut ve 28 dükkanın yapım ihalesi ise 24 Eylül'de gerçekleşecek. Toplamda 51 blok ve 1404 konut ile 37 iş yerinin inşa edileceği 2. etap projeleri, eş zamanlı olarak 600 günde tamamlanacak.

2022 yılı sonuna kadar bitirilecek konut ve iş yerlerine ilaveten yaklaşık 3 bin metrekare büyüklüğünde bir de cami inşa edilecek. Toplamda 201 bin 473 metrekarelik alanın üzerinde hayat bulacak projenin 20 bin 897 metrekaresi ise yeşil alan olarak kullanılacak.

Karadeniz'in en büyük kentsel dönüşüm projesi olarak bilinen Kıran Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, tamamlandığında aynı zamanda rezerv alanı olarak da kullanılacak. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmaları başladığında, daire sahipleri Kıran mahallesindeki konutlara yerleştirilecek.

Geri sayım başlıyor

TOKİ'nin gerçekleştireceği ihalenin Samsun'a hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, projeye büyük destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. İhale sürecinin ardından yüklenici firmanın hazırlıklarını tamamlamasıyla temelini atacaklarını ifade eden Başkan Demir, "Kentsel dönüşümle ilgili uzun uğraşlar neticesinde hazırladığımız Kıran Mahallesi'ndeki projemizi, TOKİ'ye teslim etmiştik. Çok şükür artık vakti geldi. Yarın ikinci etap birinci bölge, 24 Eylül'de de ikinci etap ikinci bölgenin ihaleleri gerçekleşecek. İlkadım'ı yeni bir vizyona kavuşturacak kentsel dönüşüm projesi için artık geri sayım başlamıştır. Boşalan mahallerimizde dönüştürülmesi gereken alanları yeniden yatay mimariye uygun şekilde inşa ederek Samsun'a kazandıracağız. 2022 yılının sonuna doğru İlkadım ilçemizdeki projeyi bitirmeyi hedefliyoruz" dedi. - SAMSUN

Kentsel Dönüşüm, Samsun, Eylül, Toki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel En büyük kentsel dönüşüm projesinde ihale zamanı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'den bir "Lozan" Navtex'i daha: Limni Adası'nın statüsü ihlal edildi Polis otosundan elleri kelepçeli halde kaçan şüpheli ortalığı birbirine kattı Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak "Sen kimsin?" diye sordu Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz gerginliğinde resti çekti: Göz yummayız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz gerginliğinde resti çekti: Göz yummayız         
17:31
İlişkileri yumuşatacak hamle! Macron'un çağrısı sonrası iki lider telefonda görüşecek İlişkileri yumuşatacak hamle! Macron'un çağrısı sonrası iki lider telefonda görüşecek         
16:59
Eşini vahşice katleden cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim Eşini vahşice katleden cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim         
16:58
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi         
16:43
Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı         
16:14
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı üçlü Doğu Akdeniz zirvesinden Yunanistan mesajı çıktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı üçlü Doğu Akdeniz zirvesinden Yunanistan mesajı çıktı         
16:06
Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak         
15:42
Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek         
15:37
İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü         
15:11
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi         
14:12
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor         
13:52
Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı         
13:47
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti         
11:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 17:47:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: En büyük kentsel dönüşüm projesinde ihale zamanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei