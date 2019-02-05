Son Dakika Haberleri: Enç İddialı Konuştu: "Muratpaşa Zor Değil, Çok Kolay"

Enç İddialı Konuştu: "Muratpaşa Zor Değil, Çok Kolay"

1 saat önce

AK Parti, Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç, doğru strateji ve hamlelerle Muratpaşa'da seçimi kazanmanın çok kolay olduğunu söyledi.

Enç İddialı Konuştu:
AK Parti, Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç, doğru strateji ve hamlelerle Muratpaşa'da seçimi kazanmanın çok kolay olduğunu söyledi.

AK Parti, Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç, AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin ile birlikte Türkiye Gazetesi Antalya Bölge Müdürü Nihat Karataş'ı ziyaret etti. Enç'in ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Karataş, şirketin, Antalya ayağı bünyesinde 150 çalışan personelle, günlük 50'ye yakın haneyi ziyaret ettiklerine dikkat çekti. Şirketin gün gittikçe büyüdüğüne işaret eden Karataş, Antalya bölgesinde yeni istihdamlar oluşturarak daha çok hizmet edeceklerini vurguladı.

"2 bin 500 TL'lik kitabın olduğu yerde bana soğan patates demeyin"

Ziyaretinde seçimleri değerlendiren Cumhur İttifakı Muratpaşa Adayı Gökçen Özdoğan Enç, her seçim gibi bu seçimin de önemine vurgu yaptı.

Önümüzdeki 4,5 yıl boyunca başka bir seçimin görülmediğine işaret eden Enç, "Genel seçim ve yerel seçim var. Olmamalı da. Artık bir sistem otursun, herkes önünü görsün. Piyasalar otursun. Seçimi bekliyor şuanda piyasalar. Gazetenin birisinde soğan patatesin pahalılığından bahsediyor arkadaş. Ekonomik kriz var falan. Dayanamadım, dilimi tutmam gerekiyordu belki ama 'birisinin yazdığı 2 bin 500 TL'lik kitabın olduğu yerde, soğan patatesi bana söylemeyin lütfen' dedim. Ben Pazardan 3 liraya aldım soğanı. 10 lira değil ki soğan. Bana mı ucuza veriyorlar? Koyun can derdinde, kasap et derdinde" dedi.

"Muratpaşa çok kolay"

Cumhurbaşkanı Recep Yattip Erdoğan'ın kendisine 'Kolayı herkes yapar, git zoru başar' diye öğütte bulunduğunu aktaran Enç, Muratpaşa'daki belediye seçimiyle ilgili şu sözleri söyledi:

"Muratpaşa zor değil, çok kolay. Doğru stratejiyle giderseniz, doğru hamleler, doğru meclis üyelerinin listesiyle giderseniz, Muratpaşa'yı alırsınız. Bizim iki dönemde şansızlıklarımız oldu. 2004'te neredeyse alıyorduk. Milliyetçi Hareket Partisi'yle beraber yürüyoruz şu anda." - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:17 Kaynak: İHA

Nihat Karataş, Gökçen, Antalya, Muratpaşa, Politika
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