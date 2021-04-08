Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti

Endonezya takım adalarında meydana gelen kasırga nedeniyle ölü sayısının 180'i geçtiği belirtildi. Felaketten en çok zarar gören Doğu Nusa Tenggara ve doğu Timor'da Mayıs ayının sonuna kadar olağanüstü hal ilan edilirken, son yıllarda yaşanan en şiddetli tropikal siklonun sebep olduğu şiddetli yağmurlar, kısa süre içinde bölgeleri yerle bir ederek boş araziye çevirdi.

İNSANLAR SIĞINAKLARA KAÇTI, ADADAN AYRILMAK İSTEYENLERİN SAYISI ARTIYOR

Evlerin ve yolların sular altında kaldığı bölgede, elektrik sıkıntısı da yaşanınca insanlar, sığınaklara kaçtı. Lembata adasında doğup büyüyen 51 yaşındaki Emirensiana Wua isimli vatandaş, adada doğup büyümesine rağmen artık adada yaşamak istemediğini, geride hiçbir şey kalmadığını, her şeyin yerle bir olduğunu söyledi.

Kasırga Avustralya'ya doğru ilerlediği için yetkililer, Avustralya'nın Batı kıyılarında bulunan vatandaşları da uyardı.

DONANMA HAREKETE GEÇTİ

Endonezya donanması, felaketi yaşayan adalara, içlerinde hastane, sağlık, gıda ve giyecek bulunan gemileri yardım amacıyla adalara gönderdi. Felakette binlerce kişi evsiz kalırken çok sayıda kişinin kayıp olduğu belirtildi.