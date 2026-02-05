Endülüs'te Şiddetli Yağışlar Hayatı Felç Etti

İspanya'nın güneyindeki Endülüs özerk yönetimini iki gündür etkisi altına alan şiddetli yağış, yaşamı felç etti.

Endülüs bölgesinin Cadiz, Granada, Malaga, Jaen kentlerinde sel ve su baskını sebebiyle tahliye edilen 3 bin 500'den fazla kişi, geceyi spor salonları, otel veya akraba ve dostlarının evlerinde geçirdi.

Bölgede kısa ve orta mesafeli tren seferlerinin iki gündür yapılmadığı, yaklaşık 150 kara yolunun ulaşıma kapalı tutulduğu bildirildi.

Ayrıca dünden beri tatil olan okulların bugün de kapalı tutulması kararlaştırıldı.

Endülüs özerk hükümeti yetkilileri, şiddetli yağıştan dolayı 3 bin 800 kişiyi etkileyen elektrik kesintilerinin devam ettiğini duyurdu.

Sevilya Belediyesi, Guadalquivir Nehri'nin su seviyesinin yükselmesi sebebiyle tarihi Triana Mahallesi'ni korumak için nehir ile mahalle arasındaki tahliye kapaklarını kapatan savunma duvarını aktif duruma getirdi.

Savunma duvarlarının 2011 yılında inşa edilmesinin ardından ikinci kez aktif duruma getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Sevilya'daki tarihi Santa Maria de la Sede Katedrali'nin kulesinde de bazı hasarların olduğu, inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kötü hava şartlarının Endülüs dışında, güneybatıdaki Extremadura bölgesinde de su baskınlarına neden olduğu bildirildi.

Ayrıca şiddetli rüzgardan dolayı kuzeydeki Galiçya bölgesindeki bazı uçak seferlerinin iptal edildiği ya da rötarlı gerçekleştirildiği açıklandı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Ulaştırma Bakanı Oscar Lopez de kötü hava şartlarından dolayı Galiçya'da bugün öngörülen programlarını iptal etti.

Devlet Meteroloji Enstitüsü, "Leonardo" adı verilen kasırganın yarından itibaren ülkeyi terk edeceğini bildirdi ancak hafta sonu "Marta" adı verilen yeni kasırganın, yine güney bölgelerinden İber Yarımadası'na giriş yapacağı uyarısında bulundu.