Endülüs'te Şiddetli Yağışlar Hayatı Felç Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Endülüs'te Şiddetli Yağışlar Hayatı Felç Etti

05.02.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endülüs'te etkili olan yoğun yağışlar 3 bin 500'den fazla kişinin tahliyesine yol açtı.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs özerk yönetimini iki gündür etkisi altına alan şiddetli yağış, yaşamı felç etti.

Endülüs bölgesinin Cadiz, Granada, Malaga, Jaen kentlerinde sel ve su baskını sebebiyle tahliye edilen 3 bin 500'den fazla kişi, geceyi spor salonları, otel veya akraba ve dostlarının evlerinde geçirdi.

Bölgede kısa ve orta mesafeli tren seferlerinin iki gündür yapılmadığı, yaklaşık 150 kara yolunun ulaşıma kapalı tutulduğu bildirildi.

Ayrıca dünden beri tatil olan okulların bugün de kapalı tutulması kararlaştırıldı.

Endülüs özerk hükümeti yetkilileri, şiddetli yağıştan dolayı 3 bin 800 kişiyi etkileyen elektrik kesintilerinin devam ettiğini duyurdu.

Sevilya Belediyesi, Guadalquivir Nehri'nin su seviyesinin yükselmesi sebebiyle tarihi Triana Mahallesi'ni korumak için nehir ile mahalle arasındaki tahliye kapaklarını kapatan savunma duvarını aktif duruma getirdi.

Savunma duvarlarının 2011 yılında inşa edilmesinin ardından ikinci kez aktif duruma getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Sevilya'daki tarihi Santa Maria de la Sede Katedrali'nin kulesinde de bazı hasarların olduğu, inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kötü hava şartlarının Endülüs dışında, güneybatıdaki Extremadura bölgesinde de su baskınlarına neden olduğu bildirildi.

Ayrıca şiddetli rüzgardan dolayı kuzeydeki Galiçya bölgesindeki bazı uçak seferlerinin iptal edildiği ya da rötarlı gerçekleştirildiği açıklandı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Ulaştırma Bakanı Oscar Lopez de kötü hava şartlarından dolayı Galiçya'da bugün öngörülen programlarını iptal etti.

Devlet Meteroloji Enstitüsü, "Leonardo" adı verilen kasırganın yarından itibaren ülkeyi terk edeceğini bildirdi ancak hafta sonu "Marta" adı verilen yeni kasırganın, yine güney bölgelerinden İber Yarımadası'na giriş yapacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endülüs'te Şiddetli Yağışlar Hayatı Felç Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı
Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro’dan Beyaz Saray’da dostluk gösterisi Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro'dan Beyaz Saray'da dostluk gösterisi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Alanyaspor’u tek başına destekledi Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor Alanyaspor'u tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor

15:55
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 16:06:39. #7.11#
SON DAKİKA: Endülüs'te Şiddetli Yağışlar Hayatı Felç Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.