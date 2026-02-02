Enerji Verimliliği Desteği Genişletildi - Son Dakika
Enerji Verimliliği Desteği Genişletildi

02.02.2026 13:20
Bakanlık, enerji verimliliği projelerine hibe desteğini artırdı, üst limit 27 milyon lira.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 'Verimlilik Artırıcı Proje Destek Programı'nın kapsamını genişletti. Enerji verimliliği projelerine yatırım bedelinin yüzde 30'u kadar hibe desteği sağlanırken, desteğin üst limiti 27 milyon 92 bin 663 lira olarak belirlendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, enerji verimliliğinin artırılması amacıyla yeni bir adım atıldı. 15 yıldan beri sanayi kuruluşlarına ve binalara yönelik toplam 735 projeye Verimlilik Artırıcı Proje Desteği Programı ile destek veren Bakanlık, söz konusu teşviklerin kapsamını genişletti. Buna göre, 'ESCO' olarak da bilinen enerji hizmet şirketleri de artık enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan endüstriyel işletmeler, ticari binalar, hizmet binaları ve kamu binalarında enerji performans sözleşmeleri (EPS) yoluyla uygulayacağı enerji verimliliği projeleri için söz konusu destekten yararlanabilecek. Bu çerçevede, enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan endüstriyel işletmeler, ticari binalar, hizmet binaları ve kamu kesimi binaları ile enerji hizmet şirketleri tarafından müştereken imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan başvuru duyurusunda belirtilen kriterleri ve enerji verimliliği önlemlerini içeren enerji performans sözleşmeleri için yapılan başvurular kabul ediliyor.

TUTAR, HER YIL YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILACAK

Enerji hizmet şirketlerinin EPS yoluyla uygulayacağı enerji verimliliği projelerine, yatırım bedelinin yüzde 30'una kadar hibe desteği sağlanacak. Desteklerde üst limit, 2026 yılı için 27 milyon 92 bin 663 lira olacak ve proje tutarı ne olursa olsun bu tutarı aşamayacak. Ayrıca, bu tutar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Destek kararı verilen başvurular için belirlenen destek tutarının yüzde 50'sine teminat karşılığı erken ödeme yapılacak. Uygulama sonrası sözleşmede garanti edilen tasarrufun en az yüzde 70'inin sağlandığının ölçme ve doğrulama uzmanı tarafından doğrulanmasının ardından da nihai destek ödemesi gerçekleştirilecek.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARININ YAYGINLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

EPS, enerji verimliliği projelerinin ilk yatırım maliyetlerinin, sonraki yıllarda sağlanacak tasarruflarla geri ödenmesine dayalı bir finansman modeli olarak öne çıkıyor. Tasarrufların uzun dönemli bir sözleşme kapsamında enerji hizmet şirketi ile müşteri arasında paylaşıldığı bu modelde, ilk yatırım maliyeti enerji hizmet şirketleri tarafından karşılanırken, sözleşme süresi boyunca sağlanan tasarruflar üzerinden de şirkete ödeme yapılıyor. Böylece, tasarruf performansı da sözleşmeyle garanti altına alınmış oluyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yaptığı bu düzenleme ile enerji tasarrufu sağlayan projeleri destekleyerek finansman yükünü hafifletiyor. Bu sayede tasarruf garantili, uzun dönemli ve performansa dayalı enerji verimliliği yatırımlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Enerji, Güncel, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enerji Verimliliği Desteği Genişletildi

SON DAKİKA: Enerji Verimliliği Desteği Genişletildi - Son Dakika
