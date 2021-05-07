Engelleri aşan iki arkadaş birlikte "Engelsiz Pet Shop" açtı - Son Dakika

Engelleri aşan iki arkadaş birlikte "Engelsiz Pet Shop" açtı

07.05.2021 00:59
Engelleri aşan iki arkadaş birlikte

Bağcılar'da Engelliler Sarayı'nda tanışan görme engelli Hamza Demir ile ortopedik engeli olan Muhittin Egel, birlikte "Engelsiz Pet Shop" açtı.

Bağcılar'da Engelliler Sarayı'nda tanışan görme engelli Hamza Demir ile ortopedik engeli olan Muhittin Egel, birlikte "Engelsiz Pet Shop" açtı. Ayrı ayrı bu işi yapamayacaklarını ve birbirlerini tamamladıklarını söyleyen Hamza Demir, "Ben ona ayak oluyorum o bana göz oluyor" dedi.

Doğuştan yüzde 90 görme engelli olan 27 yaşındaki Hamza Demir ile yüzde 60 ortopedik engelli olan 28 yaşındaki Muhittin Egel, 7 yıl önce Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda tanıştı. Birlikte çok güzel bir dostluk kuran ikili daha sonra bunu ortaklığa çevirdi. Beraber bir iş yeri açmaya karar veren ikili 2 hafta önce "Engelsiz Pet Shop" açtı. Kısa sürede yoğun ilgi gördüklerini ve insanların sevgisini kazandıklarını belirten Egel, yeni açılan her iş yerinin tutunmasının zor olduğunu ama çevredeki insanların ilgisi ile bunu kısa sürede aştıklarını söyledi. Eksikliklerini tamamladıklarını ifade eden Demir ise, birbirlerine göz ve ayak olduklarını kaydetti.

"Onun eksikliklerini ben tamamlıyorum benim eksikliklerim o tamamlıyor"

Birlikte çalışmaktan mutlu olduğunu belirten Hamza Demir, "Bir iş yeri açmak benim çocukluk hayalimdi. Ama görmediğim için tek başıma yapmam mümkün olmayacaktı. Yaklaşık 7 sene önce falan Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda kursa başlarken ortağım Muhittin Egel ile tanıştım. Oradan muhabbetimiz ve samimiyetimiz oldu. Zaman geçtikçe birbirimizi tanıyıp ne kadar güvenilir olduğunu anladık. Muhittin aslında pet shop olaylardan çok iyi anlıyor ama ben çok anlamıyorum daha yeni yeni staj görüyorum. Sonra böyle bir şey yapmaya karar verdik ve ortaklaşa birlikte güçlerimizi birleştirdik. Onun eksikliklerini ben tamamlıyorum, benim eksikliklerim o tamamlıyor. Böylelikle bir şeyler yapmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

"Ben ona ayak oluyorum o bana göz oluyor"

Birbirlerinin eksikliklerinin tamamladıklarını söyleyen Demir, "Ben yüzde 90 görme engelliyim, ortağım yüzde 60 ortopedik engelli ben ona ayak oluyorum, o bana göz oluyor. Bu şekilde bir şeyleri götürmeye çalışıyoruz. Tezgahımızı ilerletmeye gayret gösteriyoruz. Muhakkak ki bir zorluk oluyor tabii ki ama dediğim gibi hani bu zorlukta tam sıkıştığım yerde imdadıma Muhittin yetişiyor ve o zorluğu olduğumu hallediyor. Onun sıkıştığı yerde gücünün yetmediği yerde, boyunun yetmediği ben ona yardımcı oluyorum. Olay çok görsele girmediği sürece bir sıkıntı olmuyor. Görsele girdiği zaman zaten Muhittin müdahale ediyor. Müşteriler zaten buraya ilk erken zaten pet shopun müşterisi güzel bir kesim, fakat geldiği zaman ilk önce bir afallıyor, ne yapacağını bilemiyor. Ondan sonra 2-3 dakika bizimle muhabbet ettikten sonra artık başka yere gitmiyorlar, sürekli bizi tercih ediyorlar sağ olsunlar. Bütün Bağcılar halkını işletmemizde misafir etmekten gurur duyarız" dedi.

"İki yıllık aradan sonra Hamza arkadaşımızla tekrar böyle bir düşüncemiz oldu"

Bu işe nasıl başlamaya karar verdiklerini anlatan Muhittin Egel, "Burası aslında ilk yerim değil üç yıl önce Bağcılar Meydan'da ben bir yer açtım. Bir yıl orayı işlettikten sonra sağlık sebeplerinden dolayı, tek başıma zorlandığımdan dolayı kapatmak zorunda kaldım. İki yıllık aradan sonra Hamza arkadaşımızla beraber tekrar böyle bir düşüncemiz oldu. Az önce kendisinde dediği gibi benim zorlandığım yerde onu müdahale ediyor, onun zorlandığı yerden ben müdahale ediyorum. Bu şekilde daha az yorulmuş oluyoruz ve yaklaşık 2 haftalık bir açılma sürecimiz var. Hamza ile engeller sarayında tanıştık ben engeller sarayında bir dönem görev aldım. Kendisi de kursiyerdi o dönemler, tanıştık çok güzel bir arkadaşlığımız başladı. 7-8 yıldır da arkadaşız" şeklinde konuştu.

"Hayvana olan ilgisi bakış açısı çok güzel"

Eski iş yerindeki anısından bahseden Egel, "Kesinlikle çok etkisi oluyor özellikle ben ilk yeri açtığım zaman şöyle komik bir anımız vardı. İçerde oturuyorum müşterimin biri kapıda tabelayı okuyor şey diyor engelsiz pet shop acaba bu ne demek, kendi kendine konuşuyor. Ben de içeriden duyuyorum tabii ki hemen onun arkadaşı da şey diyor, engelsiz yani hiçbir hayvana engel yok anlamında düşünerekten böyle isim koymuşlar gibisine böyle komik bir anımız olmuştur. Kesinlikle iki haftalık süreçte gayet memnunuz dilerseniz yeni açılan yer her zaman zordur her zaman bir tık geriden başlar ama çok şükür halk bizi sevdi buradaki halkın hayvana olan ilgisi bakış açısı çok güzel şimdilik memnunum çok şükür" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Görme Engelli, Hamza Demir, Bağcılar, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Engelleri aşan iki arkadaş birlikte 'Engelsiz Pet Shop' açtı - Son Dakika


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