Engelli Bireyler İçin Çalışmalar Devam Ediyor

08.01.2026 18:21
Kasapoğlu, engelli sorunları için 1276 resmi yazı gönderdiklerini, süreci takip ettiklerini belirtti.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, engellilerin sorunlarına ilişkin, "İlgili kurumlara 1276 bilgi ve belge talebi içerikli resmi yazı gönderdik. Gelen cevapları takip ediyoruz." dedi.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında toplandı.

Toplantının açılışında konuşan Kasapoğlu, temsil ettikleri kitlenin beklentilerinin farkında olduklarını, bu kitlenin Komisyonun çalışmalarını yakından takip ettiğinin bilincinde olduklarını belirtti.

Bugün itibarıyla resmi olarak son toplantılarını gerçekleştirdiklerini aktaran Kasapoğlu, Komisyonun çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı.

Şimdiye kadar 30 toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Kasapoğlu, TBMM dahil farklı kurumlardan 25 uzmanla çalıştıklarını, ilgili kurumlar ile sivil toplum örgütü temsilcilerini dinlediklerini, 800 sayfaya yakın tutanak, sunum ve görüşün kayıtlara geçtiğini aktardı.

Bölgesel toplantılara yaklaşık 900 sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumunun katıldığını aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İlgili kurumlara 1276 bilgi ve belge talebi içerikli resmi yazı gönderdik. Gelen cevapları takip ediyoruz. Ek çalışmalarla süreci devam ettireceğiz. 81 il valiliğine dört ayrı içerikte yazılar gönderdik. Engellilik verileri ve hizmetler, otizm planı izleme, değerlendirme süreçleri, erişilebilirlik, izleme, denetleme komisyonları ve bu anlamda tüm erişilebilirlik standartlarını sahadan bizzat verilerle takip edeceğiz. 208 üniversiteye yazı gönderdik. 63 spor federasyonundan bilgi talep ettik. Büyükşehir ve ilçe belediyelerini kapsayan geniş bir yerel yönetim ağıyla yazıştık. Yerel yönetimlerin çalışmalarının bizzat takipçisi olmaya devam edeceğiz. Sahadan gelen taleple, kurumlardan gelen yanıtları mevzuatın içeriğiyle ve hayatın gerçekliğini aynı fotoğrafta ortaya koymak gibi düşüncemiz var."

Kasapoğlu, komisyonunun çalışma süresinin resmi olarak 11 Ocak 2026 tarihinde tamamlanacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

