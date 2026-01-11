Engelli Bireylere Çözüm Odaklı Yaklaşım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Engelli Bireylere Çözüm Odaklı Yaklaşım

Engelli Bireylere Çözüm Odaklı Yaklaşım
11.01.2026 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu çalışmaları hakkında açıklamalar yapıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; "Çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmek için fotoğrafı net çekmek önemlidir. Doğru teşhis konmazsa, doğru tedavi gerçekleşmez. Fotoğrafı yüksek çözünürlükle çektikten sonra, raporu da tüm objektifliğiyle, hiçbir veriyi atlamadan ortaya koyacağız. Asıl olan çözümdür" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bölge İstişare Toplantısı Kayseri'de toplandı. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; "Parlamento olarak vatandaşımızın karşısına çıkacağız. Her daim vatandaşımızın bu konudaki talebini, sıkıntısını ve temennisini aktarabileceği bir ortam olacak" dedi. Ülke olarak engelli vatandaşlar için durmadan ve yılmadan, erişilebilir bir komisyon olacaklarını belirten Kasapoğlu; "Bizim komisyonumuz masa başı bir komisyon değil. Tamamen vatandaşımıza odaklıdır. Vatandaşımızın derdini dinlemeyi, çözüme yönelik yol açmayı hedefleyen bir kurumuz. 'Bir rapor hazırlayalım, yazalım, bitsin' gibi bir anlayışımız olmadı. Vatandaşımızı dinleyelim; sahada ne var, bireylerimizin sıkıntıları neler, ne tür çözüm önerileri var? Akademisiyle, sivil toplumuyla, herkesle bu konuyu değerlendiren; siyaset üstü bir yaklaşımla el birliğiyle çalışan bir komisyonuz. 30 komisyon toplantısı yaptık, odak grup çalışmaları gerçekleştirdik. Konuları uzmanlarıyla, ilgilileriyle adım adım ele alarak; memleketimizi doğusuyla batısıyla adeta arşivleyip gündemimize taşıyarak değerlendirmeler yapıyoruz. Bu kışta kıyamette 12 ili bir araya getirdik. İç Anadolu'muzda ağırlayan Kayseri'mize şükranlarımı ifade ediyorum. Kim ne yapıyor, kimin ne önerisi var, kimin ne projesi var; bizzat bu konunun içindeki bireylerle bir araya geliyoruz. Engellilik Günü bir güne mahsus bir konu değildir. 3 Aralık Engelliler Günü; herkesin oturup konuştuğu ve sonrasında kapağını kapattığı bir konu olmamalıdır. Herkes, yılın her günü ve her anı bu konudaki sorumluluğunu bilmeli; bu konuda çıtanın her gün yükseldiği bir anlayış hakim olmalıdır" dedi.

"Yerel yönetimler sorumluluk sahibidir"

Çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmenin önemine değinen Kasapoğlu; "Ülke olarak bu alanda çok büyük adımlarımız var. Parlamento olarak vatandaşımızın karşısına çıkacağız. Her daim vatandaşımızın bu konudaki talebini, sıkıntısını ve temennisini aktarabileceği bir ortam olacak. Yerel yönetimler bu konuda çok büyük sorumluluk sahibidir. Sivil toplumuyla, merkezi idaresiyle herkes kendi muhasebesini yapacaktır. Sahayı mümkün olduğunca gezeceğiz. Bize ulaşan tek bir kişi kalmayana kadar gideceğiz. Asıl olan erişilebilirliktir. Temel odağımızda rapor vardır. Çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmek için fotoğrafı net çekmek önemlidir. Doğru teşhis konmazsa, doğru tedavi gerçekleşmez. Fotoğrafı yüksek çözünürlükle çektikten sonra, raporu da tüm objektifliğiyle, hiçbir veriyi atlamadan ortaya koyacağız. Asıl olan çözümdür. Uygulama noktasında sağlık hizmetlerine erişim; diş tedavisinden rapor alım sürecine kadar ele almamız gereken adımlar vardır. Eğitimle ilgili, kurumlarla ilgili atılması gereken adımlar bulunmaktadır. Sosyal yardımlar konusunda çalışmalarımız vardır. Bu alanlardaki tıkanan noktaları komisyonumuzun el birliğiyle daha yukarı taşıyacağız. Engelli bireylerimizin parlamento çatısı altında kendilerine hizmet sunulmasını sağlayacak bir yapı olarak bu platform her zaman var olacaktır" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli Bireylere Çözüm Odaklı Yaklaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek 5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
Maktul 19, katil 20 yaşında 4 bin TL için cinayet işledi Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi

18:16
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul’da
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da
17:39
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
16:28
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
15:49
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
15:25
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 18:21:12. #7.11#
SON DAKİKA: Engelli Bireylere Çözüm Odaklı Yaklaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.