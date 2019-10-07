"Engelsiz Filmler Festivali" 11 Ekim'de başlayacak

"Engelsiz Filmler Festivali" 11-13 Ekim tarihlerinde üçüncü kez Eskişehir'de sinemaseverlerle buluşacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen "Engelsiz Filmler Festivali"nde tüm filmler, göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar içinse işaret dili ve ayrıntılı alt yazı ile gösterilecek.

Engelsiz Filmler Festivali'nin bu yılki programı, "Engelsiz Yarışma", "Dünyadan", "Çocuklar İçin", "Uzun Lafın Kısası", "Otizm Dostu" gösterim bölümlerinin yanı sıra "Ayrıksı Otu", "Rehber Köpekler", "Bizsiz Asla" ve "Kim Demiş?" başlıklarından oluşuyor.

Festivalde tüm gösterimler ve sanal gerçeklik deneyimi ücretsiz olarak seyircisiyle buluşacak.

Beş ulusal uzun film engelsiz yarışmada son dönemlerde ulusal ve uluslararası birçok festivalde ses getiren yapımların yer aldığı engelsiz yarışmada, Mahmut Fazıl Coşkun'un "Anons", Banu Sıvacı'nın "Güvercin", Ali Vatansever'in "Saf", Guillaume Giovanetti ve Çağla Zencirci'nin "Sibel" ve Emre Yeksan'ın "Yuva" filmleri yer alıyor.

Sanal gerçeklik deneyimi

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu iş birliği ile hazırlanan sanal gerçeklik programı, farklı dünyaların kapılarını açarak, engelli kişilerin hayatlarına daha yakından temas etmeye



imkan sağlayacak.

Festivalde iki proje, sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla Yunus Emre Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda deneyimlenecek. Ayrıca 9-12 yaş arasındaki işitme engelli sinemaseverleri animasyon ile buluşturacak canlandırma atölyesinde çocuklar oluşturdukları karakterler ve öykülerle film denemeleri yapacak.