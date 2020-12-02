Engelsiz Yaşam Merkezinde uzman eğitimcilerle engeller kaldırılıyor - Son Dakika

Engelsiz Yaşam Merkezinde uzman eğitimcilerle engeller kaldırılıyor

02.12.2020 12:13
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, vatandaşlara ücretsiz hizmet ulaştırmaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, vatandaşlara ücretsiz hizmet ulaştırmaya devam ediyor. Merkezde akıllı kent uygulamaları kapsamında engelli veri tabanı oluşturulurken, şu an itibariyle veri tabanına 19 bin 148 kişi kaydedildi. Uzman eğitimciler öncülüğünde özel gereksinimli çocukların gelişimlerine katkı sunulan merkezde, aileler için de farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Özel gereksinimli bireylerin eğitim, istihdam, rehabilitasyon gibi konularda yaşadıkları problemlerin en aza indirilmesi ve toplumla bütünleşebilmeleri amacıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından yüzde 100 erişilebilir özelliklerde yeniden yapılandırılan Engelsiz Yaşam Merkezi, hem özel gereksinimli çocuklar hem de aileleri için umut dolu bir yuva haline geldi. Merkezde revir, mesleki yeterlilik kursları, atölyeler, 12 yaş altı özel gereksinimli çocuklar için sportif beceri kursları, 12 yaş üstü özel gereksinimli çocuklar için fitness ve duyu bütünleme hizmetleri sunuluyor.

19 bin 148 kişi veri tabanına kaydedildi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Engelsiz Yaşam Merkezinde kısa süre içerisinde çok yönlü önemli çalışmalar hayata geçirildi. Nisan 2019'dan itibaren yeniden yapılandırılan merkezde hem özel gereksinimli çocuklar hem de aileleri için önemli hizmetler hayata geçirildi. Merkezde akıllı kent uygulamaları kapsamında engelli veri tabanı oluşturulurken, şu an itibariyle veri tabanına 19 bin 148 kişi kaydedildi.

10 engelli akü şarj istasyonu kuruldu

Merkezin çalışmaları kapsamında kent merkezi ve ilçeler de dahil olmak üzere işlek noktalara 10 adet engelli akü şarj istasyonu kuruldu. İŞKUR ortaklığında yürütülen 'Simit Arabam Engel Tanımam' projesi ile 37 vatandaşa simit aracı teslim edildi. Toplam 332 vatandaşa medikal malzeme desteği sunularak ihtiyaçları karşılandı. Sosyal servis, psiko-sosyal destek ve transfer aracı hizmetlerinin yanı sıra 406 vatandaşa birebir işaret dili ile tercümanlık hizmeti verildi.

11 kurstan özel gereksinimli bireyler yararlanıyor

Merkezdeki eğitim programları kapsamında açılan 11 kursta, özel gereksinimli 105 bireye eğitimlerle katkı sunuldu. Ayrıca merkezde verilen hizmetlerden faydalanan özel gereksinimli bireylerin anne veya kardeşlerine, merkezde bekledikleri süre zarfında aktif zaman geçirebilmeleri amacıyla dikiş atölyesi ile farklı modüllerde kurs programları düzenlenerek 45 kişinin bu programlardan faydalanması sağlandı.

Özel gereksinimli çocukların sporla rehabilitasyonlarını sağlamak amacıyla "Her Kulaç Bir Hayat Projesi" kapsamında haftanın iki günü 9 zihinsel engelli bireyin ulaşımı da sağlanarak yüzme kursundan, 10 zihinsel engelli bireyin de haftanın üç günü atletizm kursundan faydalanması sağlandı.

628 seans duyu bütünleme terapisi

Geçen yıl ekim ayında hayata geçirilen duyu bütünleme terapi hizmeti kapsamında, zihinsel engelli çocuklara; dikkat, odaklanma ve bedensel egzersiz çalışmalarını içeren haftalık ortalama 20 seans olmak üzere toplam 628 seans hizmeti verildi.

Merkezde bulunan Engelli Birey Sportif Beceri ve Koordinasyon Eğitim Salonunda 2019 Nisan ayından bu yana özel gereksinimli çocuklar toplam bin 793 yüzme seansı ile desteklendi. Fitness salonunda da toplamda 2 bin 726 seans hizmeti verildi.

Atla terapi hizmeti

Özel gereksinimli çocuklara yönelik başlatılan Atla Terapi hizmeti ile 8 hafta boyunca 6 özel birey refakatçileri ile birlikte Adana Yeşiloba Hipodromuna götürülerek, fizyoterapist eşliğinde terapi hizmeti almaları sağlandı.

'Gez Gör Hisset Projesi' kapsamında 81 işitme engelli öğrenciye Tarsus Hayvan Parkı Gezisi ve 15 görme engelli ve refakatçisi ile de Doğa Yürüyüşü etkinliği düzenlendi. Tarsus Gençlik Kampında da özel gereksinimli bireyler için doğa yürüyüşleri gerçekleştirildi.

Mola Evi de Engelsiz Yaşam Merkezinde bu yıl şubat ayı sonunda hizmet vermeye başladı. Pandemi tedbirleri nedeniyle ara verilen kurslar ve Mola Evindeki faaliyetler hayatın normalleşmesi ile yeniden başlayacak. - MERSİN

Engelsiz Yaşam Merkezinde uzman eğitimcilerle engeller kaldırılıyor
Engelsiz Yaşam Merkezinde uzman eğitimcilerle engeller kaldırılıyor
Engelsiz Yaşam Merkezinde uzman eğitimcilerle engeller kaldırılıyor
Engelsiz Yaşam Merkezinde uzman eğitimcilerle engeller kaldırılıyor
Engelsiz Yaşam Merkezinde uzman eğitimcilerle engeller kaldırılıyor
Engelsiz Yaşam Merkezinde uzman eğitimcilerle engeller kaldırılıyor
Engelsiz Yaşam Merkezinde uzman eğitimcilerle engeller kaldırılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İstihdam, Engelli, Mersin, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Engelsiz Yaşam Merkezinde uzman eğitimcilerle engeller kaldırılıyor - Son Dakika


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