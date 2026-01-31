Epstein'in Çevresi İfşa Edildi - Son Dakika
Epstein'in Çevresi İfşa Edildi

31.01.2026 00:21
3,5 milyon belgeyle Epstein'ın suç ortaklarının haritası çıkarıldı, ünlü isimler belgelere dahil.

ABD'de federal yetkililerin, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın en yakın çevresini haritalandırdığı bildirildi.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesi sonrası ABD basını, belgelerin detaylarını incelemeye aldı.

New York Times haberine göre, federal yetkililer, belgeleri inceleme esnasında Epstein'ın yakın çevresinin bir şemasını oluşturdu ve şemada "potansiyel suç ortakları" olarak değerlendirilen kişilere yer verdi.

Bunlar arasında Epstein'ın eski kız arkadaşı ve hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell, avukatı Darren Indyke, muhasebecisi Richard Kahn, mali danışmanı Harry Beller ve uzun süre asistanlığını yapan Leslie Groff yer aldı.

Şemada görseli sansürlenmediği görülen Indyke, Kahn ve Beller'in, "Epstein'ın en yakın çalışanlarından bazıları" olduğu ve bu kişilerin "Epstein'ın işlerinin iç işleyişinde yer aldıkları" kayda geçti.

Epstein'ın çevresindeki birçok tanınmış kişinin fotoğrafları ve isimleri yer aldığı şemada, "çalışan" veya "kız arkadaşı" nitelendirmesi yapılan bazı kişilerin isim ve yüzlerinin gizlendiği görüldü.

Toplamda 3,5 milyon belge kamuoyuna açıklandı

Blanche, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni belge ile 2 bin videoyu ve yaklaşık 180 bin görseli yayımlayarak, kamuoyunun erişimine açtıklarını söylemişti.

Son yayımın, ilgili yasa doğrultusunda toplamda 3,5 milyon belgenin kamuoyuna açıklandığı anlamına geldiğini kaydeden Blanche, ABD Başkanı Donald Trump'ın Bakanlığa "şeffaf olma talimatı" verdiğini ve Bakanlığın da bunu yaptığını belirtmişti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

