Erbaa\'da Yangın Paniği

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ahırda başlayan ve 2 katlı evin çatısına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinince söndürüldü.
Erek Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde Resul Soymaz'a ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarında etkisi ile 2 katlı evin çatısına sıçrayan yangını itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürdü.
Yangın sonrası ahırda bulunan samanlar kullanılamaz hale gelirken 2 katlı evin çatısı da yandı.
