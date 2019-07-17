Son Dakika Haberleri: Erbil'de restorana silahlı saldırı
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Erbil'de restorana silahlı saldırı

4 saat önce

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Erbil'de restorana silahlı saldırı, System.String[]
Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Erbil'in merkezinde yer alan Deream City bölgesindeki Hokkabaz adlı restorana bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosluğu çalışanı bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olayda sayıları henüz netleşmeyen yaralılar olduğu bildirildi.

Olay yerinde güvenlik kordonu oluşturan güvenlik güçleri gazetecilerin çekim yapmasına izin vermiyor. - ERBİL
Türkiye, Erbil, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:39 Kaynak: İHA
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