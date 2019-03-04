Son Dakika Haberleri: Erciş'te Minibüs Otomobile Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Erciş'te Minibüs Otomobile Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

18 dakika önce

VAN'ın Erciş ilçesinde, minibüsün çarptığı otomobildeki Abdulmecit Artan (47) hayatını kaybetti, aynı araçtaki 3 kişi de yaralandı.

Erciş'te Minibüs Otomobile Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
VAN'ın Erciş ilçesinde, minibüsün çarptığı otomobildeki  Abdulmecit Artan (47) hayatını kaybetti, aynı araçtaki 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Erciş ilçesine bağlı Işıklı ve Yılanlı mahalleleri yolunda meydana geldi. Hüseyin Çavaş yönetimindeki  65 DS 842 plakalı minibüs, seyir halinde olan Rıdvan Artan yönetimindeki  65 DD 244 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan yolculardan Abdulmacit Artan olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Rıdvan Artan, yolcular Hatice Ulum ve Erdem Ulum yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, minibüs şöförü Hüseyin Çavaş'ı gözaltına alırken, soruşturma sürüyor. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:36 Kaynak: DHA

Van, Güncel
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