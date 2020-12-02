Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı - Son Dakika

Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı

02.12.2020 15:04
Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı, System.String[]

Türkiye'de kış turizminin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı.

Türkiye'de kış turizminin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı. Kar yağışını ve suni karlama yöntemlerini değerlendiren Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, "Aralık sonuna kadar bütün pistlerimizi açmış olacağımızı düşünüyoruz" dedi.

2 gün önce yağan karın en azından zemini beyaza bürüdüğünü söyleyen Cıngı, "Kış mevsimi yaklaştıkça, sonbahar sonu Aralık başı dönemini yaşadıkça artık insanlar Erciyes'teki kar durumunu merak ediyorlar. Genel itibari ile Erciyes'te Kasım ortasından itibaren biz kayak için elverişli karı bekleriz. Bu sene tüm ülkede ciddi bir kurak dönem geçirdik bilindiği üzere. Erciyes'te de bundan dolayı çok kar yağışına şahit olamadık. 2 gün önce ciddi bir kar yağışı başladı ve çok şükür en azından ortalığı beyaza bürüdü. Yani kışın gelişinin bir işareti oldu. Bizim zaten çok güçlü suni kar yapma sistemimiz olduğu için son 10 gündür kar üretmeye başladık ve sıcaklıklar -4, -5 dereceyi buldukça pistlerimizde kar üretiyoruz" dedi.

Murat Cahit Cıngı, suni karlama ile Aralık ayının sonuna doğru bütün pistleri açmayı düşündüklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Zaten kar da Erciyes'e gelen vatandaşımız tarafından görülebiliyor. Tüm dünyada kurak bir sezon geçirmeden bahsediliyor ama biz daha önceki yılarda da yaşadığımız tecrübeler ışığında Erciyes'in çok kısa bir süre içerisinde tekrar karla buluşacağına eminiz. Ümit ediyoruz ki sıcaklık değerleri çok fazla artmaz ve biz suni karla da olsa pistlerimizi Aralık ayının ilk haftası içerisinde yani 1 hafta içerisinde açmış oluruz. Ana pistlerimizi faaliyete geçirdikten sonra da yağacak karlarla beraber, bağlantı pistlerimizi faaliyete sunup, Aralık aynın sonuna doğru da bütün pistlerimizi açmış oluruz."

(Eren Kan/İHA)

Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı
Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı
Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı
Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı

Erciyes, Türkiye, Aralık, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski başkanının tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık Wesley Sneijder'in Yolanthe Cabau'yu aldattığı görüntüler ortaya çıktı Kılıçdaroğlu, iktidara bu kez Çin üzerinden yüklendi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı Özbekistan'da bir futbolcu, uçan tekme atarak hakemi linç etmek istedi
RTÜK, CHP'li Başarır'ın sözleri nedeniyle Habertürk'e %5 idari para ve 5 kez program durdurma cezası verdi RTÜK, CHP'li Başarır'ın sözleri nedeniyle Habertürk'e %5 idari para ve 5 kez program durdurma cezası verdi         
15:11
MasterChef Türkiye şeflerinden evlenecek olan Serhat Doğramacı'ya altın sürprizi MasterChef Türkiye şeflerinden evlenecek olan Serhat Doğramacı'ya altın sürprizi         
14:58
Son Dakika! Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı PKK'lı Şanlıurfa'da yakalandı Son Dakika! Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı PKK'lı Şanlıurfa'da yakalandı         
14:26
Oyuncu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de oyuncu çıktı Oyuncu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de oyuncu çıktı         
14:15
Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı         
13:44
3 yaşındaki Ayşe'yi hayattan koparan kaza kamerada 3 yaşındaki Ayşe'yi hayattan koparan kaza kamerada         
13:36
Kendisini öldürmesi için kiralayan kadına aşık olmuştu! Cinayetin bedelini müebbet yatarak ödeyecek Kendisini öldürmesi için kiralayan kadına aşık olmuştu! Cinayetin bedelini müebbet yatarak ödeyecek         
12:53
Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında "Aşı" gündemiyle toplanıyor         
12:28
MasterChef'ten elenen Ayyüce Kamit, Emir Elidemir ile çıkan aşk haberlerine açıklık getirdi MasterChef'ten elenen Ayyüce Kamit, Emir Elidemir ile çıkan aşk haberlerine açıklık getirdi         
12:04
Korona vaka sayısıyla orantılı olarak, kelle paça satışı da arttı Korona vaka sayısıyla orantılı olarak, kelle paça satışı da arttı         
11:44
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti         
11:21
Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti         
10:06
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Denetimlere rağmen ekmek fiyatlarındaki artış devam ediyor Denetimlere rağmen ekmek fiyatlarındaki artış devam ediyor         
09:43
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 15:19:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei