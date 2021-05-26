Erdoğan'a hakaret içeren billboardlara yönelik 2 şüpheli hakkında fezleke düzenlendi - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren billboard reklamına yönelik 2 şüpheli hakkında fezleke düzenlendiğini duyurdu.

ABD'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Stop Erdoğan' yazılı billboardlara ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarileri olduğu belirlenen Hafza Girdap ve Mehmet Murat Kaval hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılığın da hazırlanan fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderildiği belirtildi.

Billboardlara verilen ilanın FETÖ'ye bağlı bir kuruluş olduğu tespit edilirken, şirketin CEO'su Kaval ve yönetici müdürü olan Girdap'ın olduğu tespit edilirken, her iki şüphelinin de FETÖ/PDY üyesi olduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin savcılık tarafından yapılan açıklamada "Dünyaca tanınan, bilinen, takip edilen, en kalabalık, işlek ve popüler meydanlardan biri olan ABD'nin New York eyaletindeki Times Meydanı'nın en büyük billboardında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı aleyhine yayınlanarak hakaretin belirsiz sayıda pek çok kişi tarafından öğrenilmesinin sağlanması nedeniyle müştekinin şeref, onur ve saygınlığını rencide edebilecek mahiyette olduğu ve suçun alenen işlendiği, böylece tüm dosya kapsamına göre şüphelilerin üzerine atılı Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçunu işledikleri anlaşılmıştır" denildi. - ANKARA