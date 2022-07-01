Erdoğan'dan idam açıklaması: Parlamentonun böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım - Son Dakika
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Erdoğan'dan idam açıklaması: Parlamentonun böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım

01.07.2022 13:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın cinayetleriyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. "Kadın cinayetlerine yönelik idam cezası olur mu?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Parlamentonun böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'da gerçekleşen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonunda gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Pınar Gültekin davasında alınan "haksız tahrik indirimi" kararı da hatırlatıldı. Erdoğan, bir gazeteciğinin sorduğu "Bu indirim kararına ilişkin değerlendirmeniz nasıl olur? Bir de bu tür suçlarla ilgili idam konusu da gündeme geldi. Kadın cinayetlerine yönelik idam cezası olur mu?" sorusuna karşılık, "Bu konu ile ilgili Devlet Bey'in de zaten bir açıklaması olmuştu. İdam konusu ülkemizin yeniden gündemine gelebilir ve bu tartışmaya açılabilir" dedi.

"BU VAHŞET, BU MİLLETE YAKIŞMAZ"

Öte yandan, Pınar Gültekin'in ölümünün bir vahşet olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Tamamen burada bir vahşet söz konusu. Bu vahşet, bu millete yakışmaz. Böyle bir şeye katlanmamız da mümkün değil. Bunun için de gerekli müzakereleri, tartışmaları Adalet Bakanım ile de yaptık, bunları konuştuk. Gerekirse bu tekrar gündeme getirilerek tartışma konusu haline gelmeli. Bu tartışmadan ne çıkar bunu görmeliyiz. Ardından da çıkan neticeye göre bir adım atılabilir. Çünkü Pınar Hanım'ın durumunun benzeri birçok vahşet var.

"BEN BÖYLE BİR KARARI ONAYLARIM"

Bunlar hakikaten böyle yenilir yutulur şeyler değil. Onun için burada da bu işin müzakeresi, tartışmaları hepsi yapılır. Tabii bu bir Anayasa değişikliği gerektiren de bir konu. Daha önce de söylemiştim, burada Adalet Bakanlığımızın yaptığı çalışmada parlamento böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım."

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Recep Tayyip Erdoğan, Pınar Gültekin, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'dan idam açıklaması: Parlamentonun böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'dan idam açıklaması: Parlamentonun böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım - Son Dakika
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