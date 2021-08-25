Erdoğan Demir'den TYF Başkanı Özlem Akdurak'a ziyaret - Son Dakika

TYF İzmir Ofisi'nde Özlem Akdurak'ı ziyaret eden Demir burada kendisi ilke bir süre görüşerek Saros'da yapılabilecek yelken ve windsurf çalışmaları ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Demir, Edirne İl Temsilcisi olarak, Edirne'de yelken sporunun gelişmesi konusunda gerekli çalışmalara TYF Başkanı Özlem Akdurak'ın desteği ve katkıları ile devam edeceğini belirterek " Erikli'de Keşan Belediyesi Yelken ve Su Sporları Kulübü'nün tesisinin geçtiğimiz günlerde yeniden düzenlenen bir protokolla Keşan Belediyesi Yelken ve Su Sporları Kulübü'ne tahsis edilmesi de yelken sporunun gelişmesi anlamında çok önemli bir katkı. Bu nedenle Edirne Valisi Sayın Ekrem Canalp'a, Edirne İl Gençlik ve Spor Selim Ak ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür ederim" dedi.

Akdurak'da Saeros Körfezi'nde yelken sporunun gelişmesi anlamında federasyon olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli katkıyı vermeye hazır olduklarını belirterek "Önümüzdeki süreçte Edirne ve Keşan'da bir dizi ziyaretlerde bulunmayı planlıyorum. Ziyaret sırasında Erikli'de bulunan Keşan Belediyesi Yelken ve Su Sporları Kulübü'ne ait tesisi de ziyaret edeceğim. İl Temsilcimiz Erdoğan Demir'e bu ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum.Kendisi federasyonumuzu temsilen görevini en iyi şekilde sürdürmektedir." dedi.