Erdoğan: Patriot alımı için Trump ile görüşeceğim; Halkbank konusunda ABD'ye güveniyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Patriot hava savunma sisteminin alımı için bu ay ABD Başkanı Donald Trump görüşeceğini açıkladı. Erdoğan, Trump ile olan kişisel bağının Rus S-400 alımının yol açtığı krizin üstesinden gelebileceğini ileri sürdü.



Dolmabahçe Sarayı'nda Reuters'in sorularını yanıtlayan Erdoğan, iki hafta önce Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde Patriot almak istediklerini ve detayların görüşeceklerini belirtti.