Ermenistan işgalinden kurtarılan Gülebürd köyü görüntülendi - Son Dakika

Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçin bölgesine bağlı Gülebürd köyü görüntülendi.
Dağlık Karabağ krizinde Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanan ateşkesin ardından bölgede 44 gündür süren çatışmalar sona erdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalinden kurtardığı Laçin bölgesine bağlı Gülebürd köyünün görüntüleri paylaşıldı.
-İHA-
- Kaynak: İHA
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