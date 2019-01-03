Erol Bedir'in 2 Yıllık Kayserispor Karnesi Göz Doldurdu

Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmek isteyen Kayserispor'da Başkan Erol Bedir ve yönetim kurulu üyeleri, bugün 2. yılını doldurdu. 2 Ocak 2017 günü sarı kırmızılı kulübün başına geçen Başkan Erol Bedir, o günden bugüne Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 84 maçlık bir dönemi geride bıraktı. Erol Bedir, 2 yıllık Kayserispor başkanlığı döneminde 34 kez galibiyet sevinci yaşadı. Erol Bedir başkanlığında Kayserispor, 20 kez berabere kalırken 30 kez de mağlup oldu. Bu süreçte Kayserispor, 123 gol atarken kalesinde ise 126 gol gördü.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir

LİG KARNESİ

Erol Bedir başkanlığındaki Kayserispor, 2 yılda Süper Lig'de 68 maça çıkarken 24 kez kazandı. 17 kez berabere kalan Kayserispor 27 kez de mağlubiyet aldı. Sarı Kırmızılı takım, 92 gol atarken 107 gol yedi.

KUPA KARNESİ

Kayserispor 2 yıllık süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez Çeyrek Final oynayıp elenirken bu sezon da son 16 turuna kaldı. Erol Bedir başkanlığında Kayserispor'un elde ettiği neticeler şu şekilde:

2016-2017 sezonu

Süper Lig:17 müsabaka,7 galibiyet,5 beraberlik,5 mağlubiyet, 26 puan

Türkiye Kupası 5 müsabaka, 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet

2017-2018 sezonu

Süper Lig: 34 müsabaka, 12 galibiyet, 8 beraberlik, 14 mağlubiyet, 44 puan

Türkiye Kupası:8 müsabaka,6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet

2018-2019 sezonu

Süper Lig: 17 müsabaka, 5 galibiyet, 4 beraberlik,8 mağlubiyet, 19 puan

Türkiye Kupası: 3 müsabaka, 3 galibiyet

Kayserispor Başkanı Erol Bedir

6 HOCA GÖREV YAPTI

Erol Bedir başkanlığındaki Kayserispor, 2 yıllık dönemde 6 farklı teknik direktör ile maçlarda boy gösterdi. Göreve geldiğinde ilk olarak Sergen Yalçın ile mücadele sergileyen Erol Bedir, son olarak da Hikmet Karaman ile lig mücadelesini sürdürüyor. Erol Bedir döneminde Kayserispor'da görev alan teknik direktörler şöyle:

Sergen Yalçın: 12 Lig, 5 Kupa

Mesut Bakkal: 6 Lig

Marius Sumudica: 34 Lig, 8 Kupa

Ertuğrul Sağlam: 14 Lig, 1 Kupa

Hakan Ertürk: 1 Kupa

Hikmet Karaman: 3 Lig, 1 Kupa

KADRODAKİ FUTBOLCULAR

Başkan Erol Bedir, sarı kırmızılı kulübe geldiği günden bu yana Türkiye dahil 20 farklı ülkeden futbolcular ile Kayserispor'un başarısı için çabaladı. 27 Türk, 4 Brezilyalı, 4 Sırp, 2 Ganalı, 2 Portekiz, 2 Rumen, 2 Kamerunlu, 2 Ukraynalı, 1 Sloven, 1 Senegalli, 1 Yeşil Burun Adalı, 1 Hollandalı, 1 Şilili, 1 Belçikalı, 1 Komorlarlı, 1 Demokratik Kongolu, 1 Azeri, 1 Malili, 1 Nijeryalı ve 1 Burkina Fasolu futbolcu ile aynı çatı altında bulundu.

Tam 2 yıldır Kayserispor Başkanlığı yapan Erol Bedir zamanında Kayserispor'da bulunan futbolcular şunlar: Bilal Başacıkoğlu, Umut Bulut, Atila Turan, Levent Gülen, Şamil Çinaz, Deniz Türüç, Mert Özyıldırım, Muammer Yıldırım, Hasan Hüseyin Acar, Adem Doğan, Hakan Çıtak, Kazım Çelik, Sakıb Aytaç, Erdal Öztürk, Vedat Karakuş, Canberk Aydın, Güray Vural, Erkan Kaş, Hakan Aslantaş, Anıl Karaer, Kubilay Sönmez, Murat Duruer, Umut Sönmez, Mert Ilıman, Efe Halil Özarslan, Furkan Yaman, Erdem Beytaş (Türkiye) Tjaronn Chery (Hollanda) Bernard Mensah, Asamoah Gyan (Gana) Tiago Lopes, Silvestre Varela (Portekiz) Cristian Sapunaru, Silviu Lung (Romanya) Landry N'Guemo, Jean Armel Kana Biyik (Kamerun) Rajko Rotman (Slovenya) Oleksandr Kucher, Artem Kravets (Ukrayna) Stephane Badji (Senegal) Ryan Mendes (Yeşil Burun Adaları) Fernando Boldrin, Douglao, Welliton Soares, William Amorim (Brezilya) Gonzalo Espinoza (Şili) Nikola Stojiljkovic, Miladin Stevanovic, Srdan Mijailovic, Dejan Meleg (Sırbistan) Geoffrey Bia (Belçika) Ali Ahamada (Komorlar) Larrys Mabiala (Demokratik Kongo Cumhuriyeti) Ufuk Budak (Azerbaycan) Samba Sow (Mali) Raheem Lawal (Nijerya) Alain Traore (Burkina Faso)