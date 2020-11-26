Erol Bulut: "3 puanı alan taraf olmak istiyoruz" - Son Dakika

Erol Bulut: "3 puanı alan taraf olmak istiyoruz"

26.11.2020 11:58

- Erol Bulut: "3 puanı alan taraf olmak istiyoruz" Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: "Ligdeki pozisyonumuzdan memnunuz" Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde 3 puanı alan taraf olmak istediklerini söyledi.

- Erol Bulut: "3 puanı alan taraf olmak istiyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut:

"Ligdeki pozisyonumuzdan memnunuz"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde 3 puanı alan taraf olmak istediklerini söyledi. Bulut, ligdeki pozisyondan da memnun olduklarını ifade etti.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürürken Teknik Direktör Erol Bulut, bugün yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Maradona'nın vefatıyla ilgili konuşarak sözlerine başlayan Bulut, efsane isimle bir olan anısını da anlattı. Dünya futbolunun üzüldüğünü aktaran Erol Bulut, "Bir dünya yıldızı aramızdan ayrıldı. Futbolun başı sağ olsun. Olympiakos'ta 2005-2006 yılında şampiyonluğu garantilemiştik ve kulüp son maç öncesinde Maradona'yı davet etmişti. Sonrasında biz ısınmaya çıkmıştık ama maç için ısınamamıştık çünkü Maradona sahadaki bütün topları tribüne atmıştı. Kendisiyle böyle bir anımız olmuştu. Herkes hayatını yaşıyor ve zamanı gelince aramızdan ayrılıyor. Biz de bunu zamanı gelince yaşayacağız" diye konuştu.

"Gökhan'ın yetişmesini bekliyoruz"

Geride kalan 9 haftayı değerlendirerek sözlerini sürdüren Erol Bulut, "Sezon başında 17-18 transfer yaptık. Kolay değil hemen üst düzey performans beklemek. 18 futbolcunun hepsi bir anda gelmedi, aralıklarla geldi. Her şeyi sil baştan yeniden çalışmamız gerekti. Şu anda 2. sıradayız, 20 puanımız var. Daha iyi olabilirdi, 23-24 puanda olabilirdik. Şu andaki pozisyonumuzdan memnunuz, üzerine koymak istiyoruz, koyacağımızı da düşünüyorum. Birkaç sakat ve hasta futbolcumuz var. Onlar da önümüzdeki dönemde aramıza katılacaktır" dedi.

Sakatlığı bulunan Gökhan Gönül ve korona virüse yakalanan Valencia ile alakalı da Bulut "Valencia henüz dönmedi. Covid-19'a yakalanmıştı. Tahmin ediyorum 1-2 gün içinde test olur. İnşallah negatif çıkar. Türkiye'ye dönmesini bekliyoruz. Gökhan'ın da tedavisi devam ediyor, yetişmesini bekliyoruz. Maça birkaç gün daha var, inşallah bir sıkıntısı olmaz ve hafta sonunda bizimle beraber olur" açıklamasını yaptı.

"3 puanı almak istiyoruz"

Beşiktaş derbisi öncesinde her iki takımda da eksikler olduğunu dile getiren Bulut, "Her iki takımda da eksikler var. Sakatlıklar oluyor, cezalılar oluyor. Elimizde geniş bir kadro var. Bu futbolcuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar iyi yaptığımızı düşünüyoruz ve inşallah bu hafta da 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz" dedi.

Fenerbahçe'nin kadrosunun geniş olduğu konusunda birçok söylem olduğuna vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, "Herkes Fenerbahçe'yi 18 transfer yaptı diye konuşurken, Beşiktaş'a Trabzonspor'a baktığınızda, bu takımların da 12-13 transfer yaptığını görüyoruz. Herkes performansını yükseltmeye yönelik transferler yapıyor. Bazıları daha iyi performans yakaladı. Rakibimizin de iyi futbolcuları var ama bizim de kalitemiz belli. Bu hafta sonu iyi ve tempolu bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah 3 puanı alan taraf biz oluruz" şeklinde konuştu.

"Samatta 3-4 haftalık sakatlık süreci yaşayacak"

Son olarak Samatta'nın sakatlığıyla ilgili bilgi de veren Bulut, "Samatta'yı kupa maçında 60 dakika oynattık, hafta sonundaki maçı düşünerek oyundan aldık. Tabii sakatlığını da düşünerek oyundan aldık ama maalesef iyi bir netice gelmedi. 3-4 haftalık bir süreç yaşayacak. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Bundan sonra da çok değerli bir oyuncu olacak. Diğer futbolculara ihtiyacımız olduğu gibi Samatta'ya da ihtiyacımız olacak ve onun da takıma faydası olacak. Samatta'nın bir maç oynamayacak olması ilk 11'deki yerini kaybettiği anlamına gelmez" diyerek sözlerini tamamladı.

Erol Bulut: 3 puanı alan taraf olmak istiyoruz
Erol Bulut: 3 puanı alan taraf olmak istiyoruz
Erol Bulut: 3 puanı alan taraf olmak istiyoruz
Erol Bulut: 3 puanı alan taraf olmak istiyoruz
Erol Bulut: 3 puanı alan taraf olmak istiyoruz
Erol Bulut: 3 puanı alan taraf olmak istiyoruz
Erol Bulut: 3 puanı alan taraf olmak istiyoruz

Fenerbahçe, Erol Bulut, Beşiktaş, Samatta, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erol Bulut: '3 puanı alan taraf olmak istiyoruz' - Son Dakika Spor


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